Президент Белоруссии дал интервью известному арабоязычному телеканалу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июля встретился с журналистом популярного арабоязычного телеканала «Sky News Arabia». В интервью глава государства ответил на многие вопросы, касающиеся политической обстановки внутри страны и внешних взаимоотношений республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Как проинформировал пресс-департамент, беседа продолжалась около часа. Тематика, интересующая репортёра, была достаточно обширной. Вопросы касались ситуации с экстренной посадкой борта «Ryanair», настоящего положения взаимодействия Белоруссии и Запада, возможности организации переговоров с ЕС, санкций и их влияния на развитие страны.

Особо арабского журналиста интересовал вопрос о бытующей в эти дни информации, про нелегальную миграцию через Белоруссию в государства Европы. Также зарубежные гости интересовались предстоящим участием представителей страны в ближайшей сессии Генассамблеи ООН.

С президентом беседовал главный редактор новостей телеканала — Имад аль Атраш. Ранее он работал в Италии, на каналах Al Jazeera и France 24. Принимал участие в журналистских экспедициях в зоны боевых действий в Ираке, Ливане, Йемене и Сирии.