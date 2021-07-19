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Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ

 Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ
Ответ МИД Армении на претензии Азербайджана в отношении армянских территорий в тезисах:

▪️ Выдвигая ложные территориальные претензии к Армении, азербайджанская сторона пытается вывести карабахский конфликт с международной повестки и создать новые угрозы региональной безопасности и стабильности.

▪️ Азербайджанская сторона приписывает трехстороннему заявлению вопиющие фальсификации. Если следовать азербайджанской интерпретации документа, то армянские беженцы должны вернуться в Нахиджеван, Шуши, Гандзак, Баку, Сумгаит, Гадрут и на другие территории современного Азербайджана, откуда они были изгнаны.

▪️ История никогда не может быть сильной стороной страны, географическое и политическое название которой имеет всего вековую историю, а слово азербайджанец и того меньше.

▪️ Азербайджан должен объяснить международному сообществу, в чем заключается смысл бакинского «парка трофеев», который является позорным «памятником» расизма и ненависти.

▪️ Армения в реализации права народа Арцаха на самоопределение, в деоккупации территорий Арцаха, подвергшихся этнической чистке будет продолжать действовать последовательно с позиций возвращения армянского населения на оккупированные территории.

▪️ Предпосылки для прочного мира в регионе может создать только возобновление карабахского мирного процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

  Источник:FMG NEWS
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