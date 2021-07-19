Правительство Казахстана выделило на АСП с начала года 287 млн долларов

Правительство Казахстана для решения вопросов социальной поддержки населения связанной с реализации программы адресной помощи в период пандемии с начала года выделило порядка 287 млн долларов. Как отмечает Минтруда и соцзащиты населения РК порядка 168300 семей уже получили субсидии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе ведомства.

Если общая зарплата каждого члена семьи не превосходит 70% от местного прожиточного минимума, то ему причитается адресная социальная помощь (АСП). В этот список нуждающихся в соцподдержке по состоянию на 1 июля вошло уже более 816200 человек.

Также в сообщении отмечается организация в Казахстане ещё одного механизма по предоставлению АСП, связанного с финансовой поддержкой детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей. Гарантированный социальный пакет (ГСП) представляет собой комплект из продуктов и бытовых вещей. Порядка 201500 детей до 6 лет получили ГСП, по данным на конец 1 полугодия 2021 года.

Программа адресной помощи началась со второго квартала прошлого года и продолжается по сей день, из-за введённых карантинных ограничений и режима чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением Ковид-19.

Как сообщается, для получения АСП и ГСП необходимо обратиться в региональные центры занятости населения или связаться через портал электронного правительства.