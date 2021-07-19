﻿ И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:18 – И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 16:44 – Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране

  • 19.07.2021, 21:18,
  • В Мире + Европа Армения США и Америка
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в странеИсполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян 18 июля провёл встречу с соучредителем гуманитарной инициативы «Аврора», сооснователем американской компании Moderna Нубаром Афеяном. Стороны в ходе переговоров рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением эпидемии коронавируса, а также вопросы развития страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

По мнению и. о. премьера, обстановка с коронавирусом в стране на сегодняшний день вполне управляема.

— Сейчас мы стараемся вакцинировать как можно больше наших граждан, — сказал Пашинян.

Афеян в свою очередь поздравил партию «Гражданский договор» с победой на досрочных парламентских выборах.

Он отметил, что совместными усилиями развитие Армении будет намного эффективней, добавив, что знает, с какими проблемами столкнулся армянский народ и государство  из-за кризисных ситуаций прошлого года.

Отметим, что по состоянию на 18 июля, в Армении было зарегистрировано 227 430 случаев заражения коронавирусом.


  •   Просмотров Сегодня: 35

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Эрнекян намерен продолжить инвестировать в Армению
    » И.о. премьера Армении почтил память погибших в Карабахе
    » Исполняющий обязанности премьера Молдовы провёл встречу с международными наблюдателями
    » Глава МИД Армении обсудил с генсеком ООН гуманитарно-социальную ситуацию в Карабахе
    » Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Саркисяном
    » В Армении возможно продлят режим ЧП
    » Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с новоизбранным премьер-министром Грузии
    » Президент Армении поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины
    » Премьер Грузии поздравил Пашиняна с убедительной победой на выборах
    » Никол Пашинян встретился с президентом Молдовы, премьером Бельгии и Гендиректором ЮНЕСКО
    » Республиканская партия Армении примет участие в досрочных выборах – Галуст Саакян
    » Наша цель – превратить Армению из аграрного государства в высокотехнологическую страну — Пашинян
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране

    • 21:18
    • 35
    • 0

    Узбекистан совместно с Германией решит вопрос о возможном наплыве афганских беженцев

    • 20:33
    • 44
    • 0

    Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ

    • 16:44
    • 56
    • 0

    Президент Белоруссии дал интервью известному арабоязычному телеканалу

    • 16:16
    • 41
    • 0

    Правительство США передало Киеву 2 млн доз вакцины Moderna

    • 15:35
    • 40
    • 0

    Милонов пристыдил кинокритика Долина из-за нападок в адрес издания «Вечерний курьер»

    • 14:46
    • 28
    • 0

    За полгода члены СПП Туркменистана собрали свыше 150 тысяч тонн сельхозпродуктов

    • 14:15
    • 27
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66800
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62881
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61599
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54437
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49622
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43832
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42179
    • 0

    Узбекистан совместно с Германией решит вопрос о возможном наплыве афганских беженцев

    • 20:33
    • 44
    • 0

    И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране

    • 21:18
    • 35
    • 0

    Премьер-министр Казахстана поручил решить все проблемы, связанные с заготовкой кормовой базы

    • 12:58
    • 26
    • 0

    СМО СНГ организовал первый учебный сбор с руководителями военных ВУЗов СНГ

    • 13:03
    • 25
    • 0

    В августе в НТЗ «Аваза» состоится саммит глав Туркменистана, Турции и Азербайджана

    • 13:07
    • 21
    • 0

    За полгода члены СПП Туркменистана собрали свыше 150 тысяч тонн сельхозпродуктов

    • 14:15
    • 27
    • 0

    Милонов пристыдил кинокритика Долина из-за нападок в адрес издания «Вечерний курьер»

    • 14:46
    • 28
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА