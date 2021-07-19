И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян 18 июля провёл встречу с соучредителем гуманитарной инициативы «Аврора», сооснователем американской компании Moderna Нубаром Афеяном. Стороны в ходе переговоров рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением эпидемии коронавируса, а также вопросы развития страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

По мнению и. о. премьера, обстановка с коронавирусом в стране на сегодняшний день вполне управляема.

— Сейчас мы стараемся вакцинировать как можно больше наших граждан, — сказал Пашинян.

Афеян в свою очередь поздравил партию «Гражданский договор» с победой на досрочных парламентских выборах.

Он отметил, что совместными усилиями развитие Армении будет намного эффективней, добавив, что знает, с какими проблемами столкнулся армянский народ и государство из-за кризисных ситуаций прошлого года.

Отметим, что по состоянию на 18 июля, в Армении было зарегистрировано 227 430 случаев заражения коронавирусом.