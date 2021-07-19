Узбекистан совместно с Германией решит вопрос о возможном наплыве афганских беженцев

Специальный представитель узбекского лидера Шавката Мирзиёева по Исламской Республике Афганистан Исматулла Иргашев провёл встречу с уполномоченным внешнеполитического ведомства Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральноазиатскому региону Матиасом Люттенбергом. Чиновники обговорили обострение конфликтной ситуации в Афганистане и рассмотрели пути способствованию республике по обеспечению мира и стабильности на территории страны, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Политики сообщили друг другу об обеспокоенности касательно стремительного ухудшения внутриафганского вооруженного конфликта. Наряду с этим, собеседники достигли договорённости о дальнейшем продолжении совместных работ по эффективной поддержке стабильного развития и обеспечению мирной жизни в ИРА. Также они обсудили скорейшее решение возможных проблем из-за вероятного наплыва беженцев из Афганистана и нежелательных столкновений на границе.

Помимо этого, стороны отметили важнейшую роль региональных стран в оказании своевременной поддержки в сфере экономики и гуманитарной области жителям Афганистана, а также стараний по налаживанию надёжного и всеохватывающего мира в этом государстве.