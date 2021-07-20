﻿ «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:18 – И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 16:44 – Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА

  • 20.07.2021, 09:08,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

19 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В соперники московскому «Спартаку» достался 37-кратный чемпион Португалии — лиссабонская «Бенфика».



Александр Соболев. ФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Московский «Спартак» поборется за попадание в раунд плей-офф Лиги чемпионов в матчах третьего отборочного раунда путём представителей лиг. Первая игра пройдёт 3/4 августа, а ответная — 10 августа. В случае необходимости в ответном матче будут проводиться два дополнительных тайма и серия пенальти. Победитель этого противостояния примет участие в жеребьёвке раунда плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится 2 августа.





Путь представителей лиг





ПСВ (Нидерланды)/»Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия)/»Митьюлланд» (Дания)
«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)
«Генк» (Бельгия) — «Шахтер» (Украина)
«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия)/»Спарта» (Чехия)





  • Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы УЕФА.




Первый матч третьего отборочного раунда между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.





Источник: УЕФА.





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев.


  •   Просмотров Сегодня: 16

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Горийская «Дила» выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов
    » «Ширак» сыграет во втором раунде Лиги Европы со словацким «Спартак Трнава»
    » Финал будущей Лиги чемпионов состоится в Милане, а через год — в столице Уэльса
    » В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" сыграет с "Лионом"
    » "Шахтер" выиграл первый бой с "Рапидом" в Лиге чемпионов
    » Киев стал претендентом на проведение финала Лиги чемпионов
    » Онлайн матча "Рапид" - "Шахтер"
    » «Спартак» в эпоху «кликов» и «лайков»
    » Лига Европы: «Алашкерт» повторил успех «Пюника»
    » ФФУ подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году
    » ФФУ подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году
    » ФФУ подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Алексей Березуцкий — главный тренер ПФК ЦСКА

    • 10:11
    • 0
    • 0

    «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА

    • 09:08
    • 16
    • 0

    Феномен Тутберидзе: в чём секрет лучшего тренера фигуристок-одиночниц?

    • 23:19
    • 24
    • 0

    И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране

    • 21:18
    • 81
    • 0

    Узбекистан совместно с Германией решит вопрос о возможном наплыве афганских беженцев

    • 20:33
    • 74
    • 0

    Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ

    • 16:44
    • 82
    • 0

    Президент Белоруссии дал интервью известному арабоязычному телеканалу

    • 16:16
    • 73
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66807
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62906
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61610
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54444
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49632
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43839
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42187
    • 0

    Феномен Тутберидзе: в чём секрет лучшего тренера фигуристок-одиночниц?

    • 23:19
    • 24
    • 0

    Алексей Березуцкий — главный тренер ПФК ЦСКА

    • 10:11
    • 0
    • 0

    «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА

    • 09:08
    • 16
    • 0

    Узбекистан совместно с Германией решит вопрос о возможном наплыве афганских беженцев

    • 20:33
    • 74
    • 0

    И.о. премьера обсудил с соучредителем американской компании коронавирусную ситуацию в стране

    • 21:18
    • 81
    • 0

    Премьер-министр Казахстана поручил решить все проблемы, связанные с заготовкой кормовой базы

    • 12:58
    • 49
    • 0

    СМО СНГ организовал первый учебный сбор с руководителями военных ВУЗов СНГ

    • 13:03
    • 46
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА