«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА

19 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В соперники московскому «Спартаку» достался 37-кратный чемпион Португалии — лиссабонская «Бенфика».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Московский «Спартак» поборется за попадание в раунд плей-офф Лиги чемпионов в матчах третьего отборочного раунда путём представителей лиг. Первая игра пройдёт 3/4 августа, а ответная — 10 августа. В случае необходимости в ответном матче будут проводиться два дополнительных тайма и серия пенальти. Победитель этого противостояния примет участие в жеребьёвке раунда плей-офф Лиги чемпионов, которая состоится 2 августа.

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды)/»Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия)/»Митьюлланд» (Дания)

«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)

«Генк» (Бельгия) — «Шахтер» (Украина)

«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия)/»Спарта» (Чехия)

Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Первый матч третьего отборочного раунда между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдёт 3 или 4 августа в Москве, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Источник: УЕФА.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.