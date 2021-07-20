Алексей Березуцкий — главный тренер ПФК ЦСКА

19 июля 2021 года Алексей Березуцкий утверждён в качестве главного тренера ПФК ЦСКА.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Ивицы Олича 15 июня 2021 года Алексей Березуцкий сначала был назначен исполняющим обязанности главного тренера, и вот теперь руководство «армейского» клуба избавило его от приставки «и. о.», сделав его полноценным руководителем главной футбольной команды красно-синих.

Алексей Березуцкий после завершения своей игровой карьеры в марте 2018 года в ноябре того же года вместе с братом Василием вошёл в тренерский штаб нидерландского «Витесса», который тогда возглавлял экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Через год 30 ноября 2019 года вместе с Леонидом Слуцким Алексей Березуцкий так же как и его брат Василий покинули голландский клуб. Затем Алексей вернулся в ЦСКА, где с 27 января 2020 года работал заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, а 22 января 2021 года он вошёл в тренерский штаб команды, где работал сначала помощником у Виктора Ганчаренко, а затем у Ивицы Олича.

Источник: ПФК ЦСКА.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: ПФК ЦСКА