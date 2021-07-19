Феномен Тутберидзе: в чём секрет лучшего тренера фигуристок-одиночниц?

Вот уже 7 лет главные успехи наших фигуристок в женском одиночном катании неразрывно связаны с именем Этери Тутберидзе. У кого-то тренер чемпионок вызывает восхищение и трепет, а кто-то ей завидует и плетёт интриги, пытаясь доказать всему миру, что может добиться с её ученицами большего, чем она сама. Прошедший сезон наглядно показал, что всё познаётся в сравнении, и потому возращение нескольких заблудившихся «птенцов» в родное «гнездо» удивления не вызвало.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Сейчас имя Этери Тутберидзе ассоциируется с успехом! Но кто она, и в чём феномен одного из самых успешных наставников фигуристок-одиночниц? Создать «конвейер» чемпионок — задача не из лёгких, но Этери Тутберидзе это вполне удалось. Из-под крыла старшего тренера отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» «вылетела» звёздочка Олимпийских игр 2014 года Юлия Липницкая. Благодаря Тутберидзе юная фигуристка в 15 лет завоевывала золотые медали на чемпионате Европы, а затем стала олимпийской чемпионкой в командном турнире в Сочи. Также на её счету в том сезоне серебряная медаль чемпионата мира. Через год Липницкая ушла тренироваться к Алексею Урманову, и хотя многие называли причиной её ухода жёсткие методы работы Тутберидзе, но именно они вели юную фигуристку к победам, которые с уходом от прежней наставницы прекратились. Дальше череда травм вынудила Липницкую завершить спортивную карьеру в 2017 году в возрасте 19 лет.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Новой звёздной ученицей Этери Тутберидзе стала Евгения Медведева, которая, только перейдя во взрослое фигурное катание, стала двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, дважды подряд выиграла чемпионат России и чемпионат Европы, а затем в 2018 году она двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018 в одиночном катании и командных соревнованиях. Затем Медведева, как и Юлия Липницкая, после нескольких лет сотрудничества с Тутберидзе покинула «Хрустальный» и стала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта».

Что это было со стороны Евгении Медведевой: желание чего-то нового или ревность к другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой, ставшей олимпийской чемпионкой 2018 года, знает только она сама. выйти на новый уровень Медведева не смогла, и потому её бронза на чемпионате мира 2019 года стала несомненным успехом, но большего она добиться в своей спортивной карьере не смогла. Что любопытно, Евгения Медведева стала первой, но как потом выяснилось, не последней спортсменкой, которая, уйдя от Тутберидзе, со временем вернулась к ней в группу. Произошло это в сентябре 2020 года. Сейчас Медведева в основном участвует в шоу, и большой вопрос: продолжит ли она свою профессиональную спортивную карьеру.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Примерно та же ситуация с карьерой и у завоевавшей все возможные титулы в женском одиночном катании Алины Загитовой. Выигрыш Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России, победа в финале Гран-при — о чём ещё можно мечтать профессиональному спортсмену?! Видимо, так рассуждала и Загитова, которая теперь не только участница многочисленных шоу-программ, но и телеведущая. Алине всего 19 лет, но в нынешние времена в женском одиночном катании в основном бал правят девушки 15-16 лет, и на их фоне не только 24-летняя ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, но и 21-летняя Медведева и 19-летняя Загитова воспринимаются чуть ли не ветеранами.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Вот и сейчас на смену своим прежним звёздным ученицам пришли новые. Этери Тутберидзе помогла заблистать на льду Анне Щербаковой, которая стала первой исполнительницей двух четверных лутцев, а в этом году впервые в карьере завоевала звание чемпионки мира. Её другая ученица, Александра Трусова, первой в истории женского одиночного катания освоила каскад с четверным и тройным прыжками. Самая прыгучая фигуристка мира, «королева квадов», пока на чемпионатах мира, Европы и России до «золота» не добиралась, оставаясь в тени более успешных партнёрш по группе Этери Тутберидзе. Возможно, и это в том числе послужило причиной ухода Трусовой в 2020 году к Евгению Плющенко. Впрочем, её сотрудничество с прославленным спортсменом, который сейчас руководит Академией «Ангелы Плющенко», завершилось в мае 2021 года.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Такой же дорогой, от Тутберидзе к Плющенко и обратно, прошла и чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная. После ухода от Этери Тутберидзе в июле 2020 года она растеряла практически всё, чего добилась ранее и в итоге, осознав свою ошибку, вернулась обратно в «Хрустальный» в марте 2021 года.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Вероятно, и Косторная и Трусова осознали, что от добра добра не ищут, другая методика подготовки им не подходит. А что до острой конкуренции в группе Этери Тутберидзе, где помимо них тренируются Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых, то она позволяет не расслабляться в тепличных условиях, а стараться ежедневно доказывать свою состоятельность на одном льду с такими же амбициозными спортсменками.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Главные достижения Этери Тутберидзе как тренера — это успехи её спортсменок в женском одиночном катании. Но и в мужском одиночном катании её ученики завоёвывали награды на крупных соревнованиях: призёрами чемпионатов Европы становились Сергей Воронов и Морис Квителашвили, а Алексей Ерохов выигрывал чемпионат мира среди юниоров.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В нынешнем году в группу Этери Тутберидзе присоединилась и спортивная пара в лице чемпионов Европы, призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Так что, не исключено, что прославленный тренер добьётся успеха и в парном катании.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта».

В чём же секрет гениального тренера? Формула успеха Этери Тутберидзе, как оказалось, довольна проста: строгое, но и одновременно с тем трепетное отношение к своим подопечным, кропотливая совместная работа тренерского штаба и родителей, отлично подобранная команда профессионалов, которая досконально знает свой участок работы и чётко выполняет то, что от него требуется, и, что немаловажно, её огромная и преданная любовь к фигурному катанию.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Этери Тутберидзе строга со своими учениками, не зависимо от их прежних регалий и наград. Она требует соблюдения дисциплины и режима, применяет жёсткие методы обучения. Но всё это не прихоть властного руководителя, а залог успешной работы. Ведь без серьезного подхода к делу добиться высот в спорте очень тяжело. Показательным примером является переход от Тутберидзе нескольких фигуристок, которые, «улетев» из-под крыла Этери, потеряли свою былую форму, а вернувшись обратно, вновь начали демонстрировать то, что умели ранее. При этом, Тутберидзе, несмотря на все их метания, относится к своим подопечным всё так же трепетно. Она как-то заявила, что в моральном прессинге юных спортсменок как раз и проявляется высшая степень заботы.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Большую роль в подготовке фигуристов играют и их родители. Для Тутберидзе они — тоже часть команды, на которой лежит большая ответственность. Она уверена, что родители должны выполнять некоторые обязанности, помогающие вести спортсменов к успеху: например, мамам и папам нужно обеспечивать правильный отдых ребёнку, встречать у метро, готовить завтрак до того, как он проснётся, периодически приезжать на каток. Если кому-то покажется, что Тутберидзе слишком много требует от своих подопечных и их родителей, то это не так. Родственники фигуристов, конечно, часто отмечают, что тренер довольно гордая и независимая, но они делают акцент и на том, что Этери уделяет своим подопечным очень много времени и вкладывает в них все свои силы.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Ещё одним секретом Тутберидзе является то, что она собрала вокруг себя слаженную команду профессионалов, можно сказать «Дримтим». Помощник Тутберидзе Сергей Дудаков в 2013 году принёс в «Хрустальный» технику, и у него «запрыгали» Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова и другие. В 2017 году он организовал «прыжковую» работу и в младшей группе, обучив Сергея Розанова постановке технических элементов. Хореограф Даниил Глейхенгауз с 2015 года начал работать с главными звёздочками группы Тутберидзе. Он делает их программы, так скажем, «умными». Технические элементы раскладываются в зависимости от индивидуальных возможностей фигуристки. В них отражаются лучшие качества спортсмена. С такой командой терпеть неудачи практически невозможно.

И последняя, и возможно главная, составляющая успеха легендарного тренера — большая любовь к фигурному катанию. Этери Тутберидзе живёт этим видом спорта. Она им дышит. Тутберидзе фанатично любит фигурное катание, точно видит, какая музыка и какой образ подойдут тому или иному спортсмену, живёт программами всех своих подопечных. Она нашла единомышленников, с которыми делает общее дело, проводя на катке семь дней в неделю, 12 месяцев в году.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Когда-то Этери Тутберидзе пробовала себя в качестве спортсменки. Она выходила на лёд и в роли одиночницы, тренируясь у Евгении Зеликовой и её супруга Эдуарда Плинера, и в парном катании, занимаясь под руководством Геннадия Аккермана, Лидии Кабановой, Натальи Линичук, Елены Чайковской и легендарной Татьяны Тарасовой. Ей даже удалось войти в труппу российского балета на льду и уехать гастролировать в США. Но всё-таки её предназначением оказалась тренерская работа. И на этом поприще Этери Тутберидзе прославилась не только на всю Россию, но и на весь мир, ведь именно она подготовила и продолжает готовить главных звёзд фигурного катания. И мы ждём продолжения!

Текст: Виктория Розова и Олег Бухарев.

Фото: Олег Бухарев