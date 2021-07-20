Ваш цвет и ваш характер | ГОРОСКОП

И мужчины и женщины отдают предпочтение какому-то одному цвету, по крайней мере, не больше, чем двум-трем (в зависимости от того, где эти цвета используются - в одежде, обстановке, цвете автомобиля и т.д.). Приятное или неприятное чувство, которое вызывает какой-то цвет, может меняться с течением времени. Но в любом случае цвет, которому вы отдаете предпочтение, многое может «рассказать» о вашем характере и эмоциональном складе.

Некоторые утверждают, что так называемые холодные цвета (синий, зеленый и их производные) говорят о спокойствии, нежности, апатичности, грусти и о вариациях этих состояний; теплые цвета передают собой силу, властность, активность, радость...

На этот тест нет ответов, поскольку на основе приведенных ниже определений каждый из вас может сам сделать выводы.



БЕЛЫЙ - это синтез всех цветов, потому он является «идеальным» цветом, «цветом мечты». В нем заложен многозначный смысл, поскольку он одновременно передает и блеск света, и холод льда. Этому цвету может отдать предпочтение человек с любым характером, он никого не отталкивает.



ЧЕРНЫЙ цвет противостоит белому. Это цвет неуверенности, символизирующий мрачное восприятие жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в черное (не будем брать в расчет траурную символику, которая только подчеркивает значение этого цвета), нередко воспринимает жизнь в темных тонах, неуверен в себе, несчастлив, склонен к депрессии, поскольку не сомневается, что его идеалы в жизни недостижимы. Частая смена костюма или платья черного цвета на другой, более яркий, броский, показатель того, что пессимистические настроения часто развеиваются.



СЕРЫЙ - любимый цвет рассудительных и недоверчивых натур, которые долго думают, прежде чем принять какое-нибудь решение. Это также нейтральный цвет, который предпочитают те, кто боится слишком громко заявить о себе. Если же этот цвет не нравится, то это показатель импульсивного, легкомысленного характера.



КРАСНЫЙ - цвет страстей. Если это любимый цвет, то такой человек смел, это волевой, властный тип, вспыльчивый, общительный. К тому же альтруист. У людей, которых этот цвет раздражает, - комплекс неполноценности, страх, страх перед ссорами, склонность к уединению, стабильности в отношениях.



ОРАНЖЕВЫЙ - любимый цвет людей, обладающих интуицией, и страстных мечтателей. Согласно геральдике, этот цвет означает также лицемерие и притворство.



КОРИЧНЕВЫЙ цвет и все его оттенки (цвет земли) предпочитают те, кто твердо и уверенно стал на ноги. Люди, которые имеют слабость к нему, ценят традиции, семью. Когда он неприятен, то это говорит о самолюбии и эгоизме, о том, что этот человек скрытен, с трудом идет на откровенность.



ЖЕЛТЫЙ цвет символизирует спокойствие, непринужденность в отношениях с людьми, интеллигентность. Когда он любим, это означает общительность, любопытство, смелость, легкую приспособляемость и получение удовольствия от возможности нравиться и привлекать к себе людей. Когда же он неприятен, то речь идет о человеке сосредоточенном, пессимистически настроенном, с которым трудно завязать знакомство.



САЛАТНЫЙ - цвет мизантропов и циников. Нравится он только людям властным, которые стремятся навязать свою волю другим, но сами боятся действовать, дабы не попасть в затруднительное положение.



РОЗОВЫЙ - это цвет жизни, всего живого, он «говорит» о необходимости любить и быть добрее. Те, кому он нравится, могут разволноваться по самому незначительному поводу. У людей прагматичных этот цвет вызывает раздражение.



ФИОЛЕТОВЫЙ цвет «говорит» об очень большой эмоциональности, чувствительности, высокой духовности и деликатности. Когда он неприятен - это признак развитого чувства долга, желания жить только настоящим. Это типичный цвет гармонично развитых людей.



СИНИЙ. Поскольку это цвет неба, то его обычно связывают с духовным возвышением человека, его чистотой. Если он нравится, это говорит о скромности и меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он быстро и легко устает, ему крайне важно чувство уверенности, благожелательность окружающих. В неприятии этого цвета раскрывается человек, который хочет произвести впечатление, что может все на свете. Но, в сущности, он - образец неуверенности и замкнутости. Безразличие к этому цвету говорит об известном легкомыслии в области чувств, хотя и скрытом под маской обходительности.



ЗЕЛЕНЫЙ - цвет природы, естества, самой жизни, весны. Тот, кто его предпочитает, боится чужого влияния, ищет способа самоутверждения, так как это для него жизненно важно. Тот, кто его не любит, страшится житейских проблем, превратностей судьбы, вообще - всей трудностей.