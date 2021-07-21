В Узбекистане начали устранять последствия наводнения

В Наманганской области Узбекистана 20-21 июля начались ликвидационные работы негативных последствий наводнения, которое произошло из-за сильных селей. Для устранения образовавшихся проблем в домах, на дорогах и других пострадавших от стихийного бедствия местах были задействованы несколько спецотрядов, которые выполняют свою работу используя специальную технику, сообщает пресс-служба хокимията Намангана.

Подчёркнуто, что в настоящее время представители административного центра данной области совместно с 584 рабочими и 80 техниками из партнёрских предприятий усердно трудятся над сбором воды, скопившейся в домах людей.

Кроме того, особо отмечено, что благодаря деятельности спецотрядов из многоэтажных жилищных комплексов, которые находятся в МСГ «Юксалиш» города Намангана, были эвакуированы 100 человек. Для того, чтобы избавиться от накопившейся воды в домах, действуют четыре пожарных машин и восемь водяных насосов. Также обеспечены безопасностью 32 человека из 7 домов, которые расположены у реки Шишаки Давлатабадского района.

Хокимият Наманганской области настоятельно просит своих граждан сохранять спокойствие и не распространять ошибочную информацию в социальных сетях.