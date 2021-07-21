Спортсмены Туркменистана акклиматизировались в Японии и начали усердно тренироваться

Уверенные в себе, сильнейшие туркменские спортсмены по различным спортивным видам спорта после прибытия в Токио акклиматизировались и возобновили свои усердные тренировки, дабы достичь самых высоких результатов. Совместно с атлетами страны их тренеры выразили полную готовность отстоять спортивную честь Туркменистана на Олимпийских играх и сообщили о твёрдом намерении завоевать призовые места, сообщает электронная газета «Ватан».

Отмечено, что в Японию в составе сборной команды Туркменистана поехали 9 лучших спортсменов, которые будут бороться по 4 видам спорта — тяжёлой атлетике, дзюдо, плаванию и лёгкой атлетике. С достоинством свою страну на Олимпиаде представят Кристина Шерметова, Полина Гурьева, Реджепбай Реджепов, Овез Овезов, Ходжамухаммет Тойчиев, Мердан Атаев, Дарья Семёнова и Мерген Маммедов и Гульбадам Бабамуратова.

Добавим, что ранее стало известно, что туркменский представитель вошёл в состав жюри состязаний по тяжёлой атлетике, что является первым случаем в истории летних Олимпийских игр. Им стал Генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики Туркменистана Чарыгелди Маммедов.