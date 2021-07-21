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Этрапские и городская избирательные комиссии Лебапского велаята сформированы заново

  • 21.07.2021, 13:21,
  • В Мире + Европа
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Этрапские и городская избирательные комиссии Лебапского велаята сформированы зановоИзбирательные комиссии этрапов и города Туркменабад Лебапского велаята Туркменистана были сформированы заново, так как истёк их пятигодичный срок. Они были созданы в 2016 году, сообщает электронная газета Türkmen gündogary.

В газете говорится о том, что работа по созданию избирательной комиссии велаята эффективно проводилась в соответствии с утвержденным Центральной избиркомиссией планом и согласно Избирательному кодексу страны. Также, в соответствии со статьёй 18 этого кодекса, претенденты в членство этрапских и городской комиссий выдвигаются на заседаниях городского и этрапских структур политических партий, общественных организаций, а также на совещаниях инициативных групп граждан.

Особо подчёркнуто то, что в рамках первого совещания этрапских и городской избиркомиссий стали известны руководитель, замглавы и секретарь. Данный состав утверждён избирательной комиссией Лебапского велаята, а новоназначенным людям вручены соответствующие сертификаты. Таким образом, в Лебапском велаяте на сегодняшний день работают 11 этрапских и городской комиссий. В общем, в этих учреждениях трудятся 123 человека.


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