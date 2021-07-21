В Дашогузском велаяте Туркменистана собрано порядка 20 тысяч тонн картофеля

В северном регионе туркменского государства в настоящее время успешно осуществляется уборочная кампания картофеля. Таким образом, в Дашогузском велаяте на сегодняшний день с выделенных под посев данной сельхозкультуры площадей уже собрано около двадцати тысяч тонн урожая, сообщает газета «Туркменистан: Золотой век».

Подчёркнуто, что в текущем году в данном велаяте под картофель было отведено 1,9 тысяч гектаров земли. Такие Объединения дайхан, как N.Andalyp и Şawat, а также некоторые индивидуальные предприятия выступили как основные производители картофеля.

Стоит отметить, что благодаря инициативам, проводимым реформам в области сельского хозяйства, президента Гурбангулы Бердымухамедова оказанию всесторонней поддержки и поощрению земледельцев со стороны государства дайхане Дашогуза приобрели богатый опыт возделывания картофеля. Невзирая на непростой климат в велаяте, фермеры научились выращивать два урожая картошки в течение одного года. Они получают богатый урожай благодаря эффективному выбору наиболее подходящих под посадку площадей и высокопродуктивных, устойчивых и неприхотливых в уходе видов, а также благоразумному использованию водных запасов.