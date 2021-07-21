﻿ Президент Армении будет присутствовать на открытии Олимпиады-2020 в Токио » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:06 – Президент Армении будет присутствовать на открытии Олимпиады-2020 в Токио 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 16:44 – Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ 
  • 13:44 – Ваш цвет и ваш характер | ГОРОСКОП 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Армении будет присутствовать на открытии Олимпиады-2020 в Токио

  • 21.07.2021, 21:06,
  • В Мире + Европа Армения Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Армении будет присутствовать на открытии Олимпиады-2020 в ТокиоАдминистрация президента Армении 20 июля в рамках публикационного сообщения проинформировала о том, что глава государства Армен Саркисян с рабочим визитом отправится в Японию. Саркисян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Летних олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Кроме того, армянский лидер также примет участие в торжественном приёме, которое будет организовано императором Японии Нарухито.

Вместе с тем, в рамках поездки намечается встреча Саркисяна с премьер-министром Японии Суга Есихиде, в ходе которой будут обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества между двумя государствами.

Также, состоится встреча главы армянского государства с представителями крупных технологических компаний, с которыми он обсудит перспективы армяно-японского взаимодействия.

Отметим, что летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

По олимпийскому календарю Игры должны были состояться в прошлом году, но были отложены из-за пандемии.


  •   Просмотров Сегодня: 42

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Туркменистана пожелал удачи участникам ХХХII летних Олимпийских игр
    » Состоялись переговоры на высшем уровне между Узбекистаном и Японией
    » Бердымухамедов вылетел с рабочим визитом в Японию
    » Президент Армении отправится в Беларусь
    » Президент Армении Армен Саркисян отправится в Казахстан
    » Послы Армении и Японии встретились с главой крупной японской компании
    » Встреча в Тбилиси: о чем договорились президент Армении и премьер Грузии
    » Никол Пашинян и Армен Саркисян будут присутствовать на похоронах Шарля Азнавура в Париже
    » Президент Армении встретился с руководителями ряда ведущих французских компаний
    » Президент Армении Армен Саркисян встретился с иностранными гостями
    » Президент Армении отправится с рабочим визитом в Грузию
    » Гарибашвили будет присутствовать на церемонии открытия первых Европейских игр в Баку
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Армении будет присутствовать на открытии Олимпиады-2020 в Токио

    • 21:06
    • 42
    • 0

    В Узбекистане начали устранять последствия наводнения

    • 17:51
    • 43
    • 0

    Спортсмены Туркменистана акклиматизировались в Японии и начали усердно тренироваться

    • 17:34
    • 52
    • 0

    Этрапские и городская избирательные комиссии Лебапского велаята сформированы заново

    • 13:21
    • 63
    • 0

    В Дашогузском велаяте Туркменистана собрано порядка 20 тысяч тонн картофеля

    • 13:05
    • 64
    • 0

    Глава правительства Казахстана принял участие в открытии первого в стране тематического парка

    • 12:57
    • 30
    • 0

    Совет руководителей финансовой разведки СНГ обсудил меры по противодействию незаконным доходам

    • 11:59
    • 27
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66843
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63030
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61639
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54471
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49659
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43868
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42216
    • 0

    Деловые круги Туркменистана и Китая намерены подписать ряд экономически перспективных документов

    • 10:51
    • 27
    • 0

    Президент Армении будет присутствовать на открытии Олимпиады-2020 в Токио

    • 21:06
    • 42
    • 0

    Президент Молдовы провела в Батуми встречу с коллегами из Грузии и Украины

    • 11:48
    • 28
    • 0

    Совет руководителей финансовой разведки СНГ обсудил меры по противодействию незаконным доходам

    • 11:59
    • 27
    • 0

    Глава правительства Казахстана принял участие в открытии первого в стране тематического парка

    • 12:57
    • 30
    • 0

    В Дашогузском велаяте Туркменистана собрано порядка 20 тысяч тонн картофеля

    • 13:05
    • 64
    • 0

    Этрапские и городская избирательные комиссии Лебапского велаята сформированы заново

    • 13:21
    • 63
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА