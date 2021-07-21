Президент Армении будет присутствовать на открытии Олимпиады-2020 в Токио

Администрация президента Армении 20 июля в рамках публикационного сообщения проинформировала о том, что глава государства Армен Саркисян с рабочим визитом отправится в Японию. Саркисян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Летних олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Кроме того, армянский лидер также примет участие в торжественном приёме, которое будет организовано императором Японии Нарухито.

Вместе с тем, в рамках поездки намечается встреча Саркисяна с премьер-министром Японии Суга Есихиде, в ходе которой будут обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества между двумя государствами.

Также, состоится встреча главы армянского государства с представителями крупных технологических компаний, с которыми он обсудит перспективы армяно-японского взаимодействия.

Отметим, что летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

По олимпийскому календарю Игры должны были состояться в прошлом году, но были отложены из-за пандемии.