Уроженец Ашхабада кандидат на пост главного тренера сборной России

Прославленный российский футбольный наставник Курбан Бердыев находится в тройке основных претендентов, которые могут возглавить сборную России. Уроженец Ашхабада долгое время работал главным тренером российских футбольных клубов, которые завоевывали первые места на чемпионатах страны и других международных соревнования. Об этом сообщил информационный портал Спорт-Экспресс.

Как отмечают средства массовой информации, должность главного тренера РФ по футболу могут также занять главный тренер футбольного клуба «Ростов» — Валерий Карпин и молодёжной Сборной Германии — Штефан Кунц. Курбан Бердыев сейчас работает советником председателя наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат».

Многие из футбольных критиков и обозревателей разделяются во мнении, кто же станет новым тренером после ухода Черчесова, кроме того на носу новые игры.

— Время работает против нас. Приедет Кунц — это кот в мешке. Я не очень понимаю, почему он. Карпин, как тренер сборной совместно с «Ростовом» — это неправильный путь. Карпин — это идеальный вариант, если не будет совмещения с клубом. Если Бердыева назначат, то сильно хуже не будет. Но боюсь, что и не сильно лучше. Насколько Бердыев сохранил в себе задор, качества — это важно. Если будет тренировать, пожелаем ему удачи, — высказался по этому поводу комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Бывший спортсмен, а ныне депутат госдумы Николай Валуев сказал о возможном назначении Бердыева на пост следующее, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной и это логично.

— Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная, — сказал Валуев.

Футбольный кореспондент, бывший пресс-атташе сборной РФ по футболу Илья Казаков, оценивая шансы кандидатов выразил свою точку зрения.