﻿ Уроженец Ашхабада кандидат на пост главного тренера сборной России » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:42 – Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 17:15 – В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване 
  • 17:15 – В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване 
  • 13:44 – Ваш цвет и ваш характер | ГОРОСКОП 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Уроженец Ашхабада кандидат на пост главного тренера сборной России

  • 22.07.2021, 13:49,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Уроженец Ашхабада кандидат на пост главного тренера сборной РоссииПрославленный российский футбольный наставник Курбан Бердыев находится в тройке основных претендентов, которые могут возглавить сборную России. Уроженец Ашхабада долгое время работал главным тренером российских футбольных клубов, которые завоевывали первые места на чемпионатах страны и других международных соревнования. Об этом сообщил информационный портал Спорт-Экспресс.

Как отмечают средства массовой информации, должность главного тренера РФ по футболу могут также занять главный тренер футбольного клуба «Ростов» — Валерий Карпин и молодёжной Сборной Германии — Штефан Кунц. Курбан Бердыев сейчас работает советником председателя наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат».

Многие из футбольных критиков и обозревателей разделяются во мнении, кто же станет новым тренером после ухода Черчесова, кроме того на носу новые игры.

— Время работает против нас. Приедет Кунц — это кот в мешке. Я не очень понимаю, почему он. Карпин, как тренер сборной совместно с «Ростовом» — это неправильный путь. Карпин — это идеальный вариант, если не будет совмещения с клубом. Если Бердыева назначат, то сильно хуже не будет. Но боюсь, что и не сильно лучше. Насколько Бердыев сохранил в себе задор, качества — это важно. Если будет тренировать, пожелаем ему удачи, — высказался по этому поводу комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Бывший спортсмен, а ныне депутат госдумы Николай Валуев сказал о возможном назначении Бердыева на пост следующее, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной и это логично.

— Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная, — сказал Валуев.

Футбольный кореспондент, бывший пресс-атташе сборной РФ по футболу Илья Казаков, оценивая шансы кандидатов выразил свою точку зрения.

— Получается, что критерии поиска разные — если опять же выбор идет между Кунцем, Бердыевым и Карпиным. Когда один может работать на перспективу создания новой молодой команды на Евро-2024, другой должен решить задачу попадания в Катар, а третий может дать привлекательный образ сборной и привить ей современный стиль без привязки к результатам?, — отметил Казаков.


  •   Просмотров Сегодня: 18

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу
    » Александр Григорян возглавил московский Арарат
    » СМИ: Кто возглавит армянскую сборную по футболу?
    » СМИ назвали Аленичева новым главным тренером «Спартака»
    » Сборную Казахстана по футболу возглавит Эрве Ренар - СМИ
    » Юрий Джоркаефф: Я был бы счастлив стать тренером сборной Армении
    » Новым тренером Мхитаряна стал испанский специалист Унаи Эмери
    » Почетный президент РФС выразил уверенность в увольнении Капелло
    » Алексей Березуцкий — главный тренер ПФК ЦСКА
    » Футбольный клуб "Кубань" возглавит Валерий Стаценко
    » Шевченко – один из двух кандидатов на пост тренера "Милана"
    » Эксперты назвали игру сборной России по футболу воплощением безумия
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron

    • 19:42
    • 17
    • 0

    В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване

    • 17:15
    • 16
    • 0

    В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0

    • 16:22
    • 17
    • 0

    Уроженец Ашхабада кандидат на пост главного тренера сборной России

    • 13:49
    • 18
    • 0

    На международной конференции эксперты ЦА и России обсудят актуальные проблемы тюркологии

    • 13:23
    • 16
    • 0

    В Дашогузском велаяте открыли 15 четырёхэтажных домов

    • 13:14
    • 14
    • 0

    Из молодёжи СНГ учиться в Белоруссии больше всех изъявляют желание ребята из Туркменистана

    • 12:59
    • 13
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66855
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63068
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61653
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54483
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49671
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43880
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42228
    • 0

    Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron

    • 19:42
    • 17
    • 0

    В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване

    • 17:15
    • 16
    • 0

    Правительство Кыргызстана поручило ускорить ход массовой вакцинации населения от коронавируса

    • 11:22
    • 13
    • 0

    В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0

    • 16:22
    • 17
    • 0

    Премьер Казахстана проинспектировал инфраструктурное развитие Мангистауского региона

    • 11:23
    • 13
    • 0

    Из молодёжи СНГ учиться в Белоруссии больше всех изъявляют желание ребята из Туркменистана

    • 12:59
    • 13
    • 0

    В Дашогузском велаяте открыли 15 четырёхэтажных домов

    • 13:14
    • 14
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА