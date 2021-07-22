Жителей Туркменистана в конце недели ждёт очень жаркая погода

Издание Orient 22 июля в рамках публикации проинформировало о том, что в конце недели жителей Туркменистана ждёт очень жаркая погода. Сообщается, что в некоторых регионах температура воздуха может достигнуть +45 градусов. Об этом сообщает издание Orient.

В связи с этим, гражданам страны рекомендуется не выходить на улицу без острой надобности. В особенности данная рекомендация касается людей, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, а также, маленьких детей и пожилых людей.

В Ахалском, Лебапском, Мырыйском и Дашогузском регионах ожидается прогревание воздуха от +42 до +45 градусов.

Наиболее благоприятная погода ждёт Балканскую область. На выходных там прогнозируют до +39 градусов.

Напомним, что ранее в одной новостной передаче Туркменистана сообщали, что на данный момент уровень и количество пыльных частиц, которые содержаться в воздухе, увеличилось в 5 раз.

По этой причине было рекомендовано носить защитные маски, чтобы защитить своё здоровье от различных нежелательных болезней.