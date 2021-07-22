﻿ Жителей Туркменистана в конце недели ждёт очень жаркая погода » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:42 – Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 17:15 – В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване 
  • 17:15 – В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване 
  • 13:44 – Ваш цвет и ваш характер | ГОРОСКОП 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Жителей Туркменистана в конце недели ждёт очень жаркая погода

Жителей Туркменистана в конце недели ждёт очень жаркая погодаИздание Orient 22 июля в рамках публикации проинформировало о том, что в конце недели жителей Туркменистана ждёт очень жаркая погода. Сообщается, что в некоторых регионах температура воздуха может достигнуть +45 градусов. Об этом сообщает издание Orient.

В связи с этим, гражданам страны рекомендуется не выходить на улицу без острой надобности. В особенности данная рекомендация касается людей, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, а также, маленьких детей и пожилых людей.

В Ахалском, Лебапском, Мырыйском и Дашогузском регионах ожидается прогревание воздуха от +42 до +45 градусов.

Наиболее благоприятная погода ждёт Балканскую область. На выходных там прогнозируют до +39 градусов.

Напомним, что ранее в одной новостной передаче Туркменистана сообщали, что на данный момент уровень и количество пыльных частиц, которые содержаться в воздухе, увеличилось в 5 раз.

По этой причине было рекомендовано носить защитные маски, чтобы защитить своё здоровье от различных нежелательных болезней.


  •   Просмотров Сегодня: 9

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве в День города
    » Погода в Армении приготовила очередной сюрприз
    » Теплая погода до 25 градусов без осадков ожидает москвичей во вторник
    » Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Армении в первые дни апреля
    » Температура воздуха постепенно понизится на 12-15 градусов
    » Облачная погода с небольшими осадками сохранится в столичном регионе в среду
    » Понижение температуры до 15 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве 16 августа
    » Облачная погода с температурой до 17 градусов и кратковременными дождями ожидает москвичей во вторник
    » Температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов — ожидаются дожди, грозы и град
    » Когда похолодает и придут морозы в Украине: прогноз
    » Число жертв аномальной жары в Индии превысило 2400 человек
    » Погода в Армении
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron

    • 19:42
    • 17
    • 0

    В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване

    • 17:15
    • 16
    • 0

    В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0

    • 16:22
    • 17
    • 0

    Уроженец Ашхабада кандидат на пост главного тренера сборной России

    • 13:49
    • 18
    • 0

    На международной конференции эксперты ЦА и России обсудят актуальные проблемы тюркологии

    • 13:23
    • 16
    • 0

    В Дашогузском велаяте открыли 15 четырёхэтажных домов

    • 13:14
    • 14
    • 0

    Из молодёжи СНГ учиться в Белоруссии больше всех изъявляют желание ребята из Туркменистана

    • 12:59
    • 13
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66855
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63068
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61653
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54483
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49671
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43880
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42228
    • 0

    Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron

    • 19:42
    • 17
    • 0

    В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване

    • 17:15
    • 16
    • 0

    Правительство Кыргызстана поручило ускорить ход массовой вакцинации населения от коронавируса

    • 11:22
    • 13
    • 0

    В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0

    • 16:22
    • 17
    • 0

    Премьер Казахстана проинспектировал инфраструктурное развитие Мангистауского региона

    • 11:23
    • 13
    • 0

    Из молодёжи СНГ учиться в Белоруссии больше всех изъявляют желание ребята из Туркменистана

    • 12:59
    • 13
    • 0

    В Дашогузском велаяте открыли 15 четырёхэтажных домов

    • 13:14
    • 14
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА