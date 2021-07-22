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В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0

  • 22.07.2021, 16:22,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0Правительство Украины 21 июля в рамках очередного заседания поддержало постановление относительно создания в регионах Центров индустрии 4.0. Соответствующие учреждения будут созданы на базе промышленных и научных парков и университетов, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основная цель вышеуказанных центров — создать необходимые условия для инновационного развития областей. В задачи учреждений будут входить внедрение технологий, подготовка соответствующих кадров, налаживание связей с бизнесом, а также расширение потенциала ряда промышленных предприятий.

Шмыгаль подчеркнул, что центры станут своего рода инструментом для достижения технологического прогресса на региональном уровне. Они займут ведущее место в образовательной, просветительской и научной сферах.

В рамках запуска соответствующих учреждений кабинет министров планирует активизировать сотрудничество с европейской сетью цифровых инновационных хабов, а также с фондами международного уровня.

Напомним, что в течение ближайших двух лет правительство намерено построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков.


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