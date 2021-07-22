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В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване

В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в ЕреванеИсполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян 21 июля провёл совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов Центра поддержки инвестиций министерства экономики. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

В ходе совещания была рассмотрена программа строительства многофункционального комплекса на проспекте Свободы в Ереване. В рамках инвестиционного проекта, оцениваемого в 10 миллионов долларов, намечается создать 220 рабочих мест.

Было отмечено, что проблема с его реализацией связана с наличием на застраиваемой территории водоканала, представляющего собой культурно-историческую ценность.

И.о премьера поручил в 10-дневный срок представить инвесторам критерии и требования, связанные с сохранением водоканала.

Пашинян по итогам мероприятия дал конкретные поручения, подчеркнув, что оздоровление инвестиционного климата в Армении, стимулирование инвестиций является одним из главных приоритетов деятельности правительства.


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