﻿ Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron

Мы не раз писали что международные компании в стихийном порядке покидают Азербайджан. На сегодняшний день покинуло более 1000 международных компаний. Сегодня об уходе из Азербайджана заявила Chevron BTC Pipeline.



Компания Chevron BTC Pipeline (подразделение американской Chevron в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан - ред.) объявила о ликвидации представительства в Азербайджане, сообщили Интерфакс-Азербайджан в компании.



Ранее компания была акционером проектов разработки месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части «Гюнешли» (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Chevron 4 ноября 2019 года подписала соглашение с венгерской MOL о продаже за $1,57 млрд активов в Азербайджане. Речь идет о продаже 9,57% в проекте АЧГ и 8,9% в БТД. Сделка была закрыта 16 апреля 2020 года.



Места этих компаний в Азербайджане занимают компании из Пакистана, Афганистана, стран Африки. Экономическая привлекательность полностью рухнула, а международный капитал хлынул в красавицу региона Армению. На сегодня самая инвестиционно привлекательная страна это Армения.

Chevron Corporation, Шеврон Корпорэйшн — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения компании находятся в США, Австралии и Казахстане.

