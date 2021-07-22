﻿ В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов

В село Старый Хндзореск , будет инвестировано 32 млн долларов и созданo более 400 новых рабочих мест.



Проект направлен на восстановление и сохранение исторических и культурных ценностей Старого Хндзореска и Старого Гориса. Хозяйствующий субъект отметил, что продвижению программы препятствует наличие незаконных построек на соответствующих участках.

Представители профильных ведомств также представили необходимые разъяснения по данному вопросу. Исполняющий обязанности премьер-министра посчитал недопустимым препятствование реализации инвестиционной программы из-за незаконных построек, подчеркнув, что правительство примет соответствующее решение.

Село расположено в 8 км к востоку от города Горис, недалеко от шоссе Горис — Степанакерт. Главная достопримечательность — «пещерный город», Старый Хндзореск — село, раскинувшееся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, долгое время бывшее одним из самых многолюдных сёл Сюника. В XX веке поселение было перенесено на вершину каньона.

Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка как «Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (арм. Խոր Ձոր, Глубокая Пропасть), или Хордзореск, потому как оно находилось в глубоком ущелье. Видоизменившись со временем, это название превратилось в Хндзореск».