﻿ В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов


 
  • 21:34 – В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 21:34 – В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов 
  • 21:34 – В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов 
  • 13:44 – Ваш цвет и ваш характер | ГОРОСКОП 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов

В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов 
В село Старый Хндзореск , будет инвестировано 32 млн долларов и созданo более 400 новых рабочих мест.

Проект направлен на восстановление и сохранение исторических и культурных ценностей Старого Хндзореска и Старого Гориса. Хозяйствующий субъект отметил, что продвижению программы препятствует наличие незаконных построек на соответствующих участках.
 
Представители профильных ведомств также представили необходимые разъяснения по данному вопросу. Исполняющий обязанности премьер-министра посчитал недопустимым препятствование реализации инвестиционной программы из-за незаконных построек, подчеркнув, что правительство примет соответствующее решение.
 
Село расположено в 8 км к востоку от города Горис, недалеко от шоссе Горис — Степанакерт. Главная достопримечательность — «пещерный город», Старый Хндзореск — село, раскинувшееся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, долгое время бывшее одним из самых многолюдных сёл Сюника. В XX веке поселение было перенесено на вершину каньона.
 
Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка как «Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (арм. Խոր Ձոր, Глубокая Пропасть), или Хордзореск, потому как оно находилось в глубоком ущелье. Видоизменившись со временем, это название превратилось в Хндзореск».
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 50

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Более 1 миллиарда долларов инвестиций в Котайкском марзе Армении
    » Армения построит железную дорогу из Гориса в столицу Республики Арцах город Степанакерт
    » Село Брынзень в Молдове будет закрыто на карантин
    » В Армении построят самый высокий небоскреб в истории страны
    » Наконец власти Еревана проводят работы по восстановлению культурной среды и зеленой зоны, опоясывающей здание Оперы
    » Китайская компания готова инвестировать в Армению 100 миллионов долларов
    » В восстановление систем орошения в Армении инвестировано около $37,5 млн. с 2014 года
    » Карабахское село Талиш будет заселено
    » Пчелы построили улей внутри старого внедорожника
    » Бако Саакян посетил квартал Ачапняк города Степанакерта и село Норагюх Аскеранского района
    » Вардан Сирмакес инвестирует $150 млн на программу "Старый Ереван"
    » В село Ахалдаба, отрезанное оползнем, поступила электроэнергия
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов

    • 21:34
    • 50
    • 0

    Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron

    • 19:42
    • 48
    • 0

    В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване

    • 17:15
    • 71
    • 0

    В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0

    • 16:22
    • 84
    • 0

    Уроженец Ашхабада кандидат на пост главного тренера сборной России

    • 13:49
    • 44
    • 0

    На международной конференции эксперты ЦА и России обсудят актуальные проблемы тюркологии

    • 13:23
    • 42
    • 0

    В Дашогузском велаяте открыли 15 четырёхэтажных домов

    • 13:14
    • 35
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66861
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63101
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61660
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54488
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49678
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43888
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42233
    • 0

    В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов

    • 21:34
    • 50
    • 0

    Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron

    • 19:42
    • 48
    • 0

    В правительстве Армении обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в Ереване

    • 17:15
    • 71
    • 0

    Правительство Кыргызстана поручило ускорить ход массовой вакцинации населения от коронавируса

    • 11:22
    • 40
    • 0

    В регионах Украины создадут Центры индустрии 4.0

    • 16:22
    • 84
    • 0

    Премьер Казахстана проинспектировал инфраструктурное развитие Мангистауского региона

    • 11:23
    • 37
    • 0

    Из молодёжи СНГ учиться в Белоруссии больше всех изъявляют желание ребята из Туркменистана

    • 12:59
    • 33
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА