﻿ В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов

В село Старый Хндзореск , будет инвестировано 32 млн долларов и созданo более 400 новых рабочих мест.
Проект направлен на восстановление и
сохранение исторических и культурных ценностей Старого Хндзореска и
Старого Гориса. Хозяйствующий субъект отметил, что продвижению программы
препятствует наличие незаконных построек на соответствующих участках.
Представители профильных ведомств
также представили необходимые разъяснения по данному вопросу.
Исполняющий обязанности премьер-министра посчитал недопустимым
препятствование реализации инвестиционной программы из-за незаконных
построек, подчеркнув, что правительство примет соответствующее решение.
Село расположено в 8 км к востоку от города Горис, недалеко от шоссе Горис — Степанакерт. Главная достопримечательность — «пещерный город», Старый Хндзореск — село, раскинувшееся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, долгое время бывшее одним из самых многолюдных сёл Сюника. В XX веке поселение было перенесено на вершину каньона.
Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка
как «Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так,
потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По
другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (арм. Խոր Ձոր, Глубокая Пропасть),
или Хордзореск, потому как оно находилось в глубоком ущелье.
Видоизменившись со временем, это название превратилось в Хндзореск».