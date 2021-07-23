Горячие Красотки Miss Universe | Бикини

Miss Universe



Горячие Красотки Miss Universe 2009

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую пятерку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля» и «Мисс 7 Континентов».

Представляем фото обзор конкурса в бикини Miss Universe 2009. Сочные, горячие и сексульные красавицы со всего мира в одном месте.

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