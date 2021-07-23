﻿ Ереванская детская железная дорога | Проект оценивается в 160 млн долларов

Ереванская детская железная дорога – сверхсовременный тематический детский парк



Проект оценивается в 160 млн долларов, в рамках которого планируется обновить парк в соответствии с международными стандартами. Проект обсуждался в мэрии Еревана. Против первоначальной версии были возражения.



Инвестором выступает компания РуЦоГ из Москвы, компания занимается строительством и арендой коммерческой недвижимости. Владельцами являются Арсен и Богдан Григоряны.