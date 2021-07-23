Ереванская детская железная дорога | Проект оценивается в 160 млн долларов
Источник:FMG NEWS
Ереванская детская железная дорога – сверхсовременный тематический детский парк
Проект оценивается в 160 млн долларов, в рамках которого планируется обновить парк в соответствии с международными стандартами. Проект обсуждался в мэрии Еревана. Против первоначальной версии были возражения.
Инвестором выступает компания РуЦоГ из Москвы, компания занимается строительством и арендой коммерческой недвижимости. Владельцами являются Арсен и Богдан Григоряны.
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