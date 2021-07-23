﻿ Ряд районов Арцаха, были оккупированы силой, подверглись этнической чистке, а население стало жертвой военных преступлений и массовых злодеяний. | МИД Армении

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян выступил на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета ООН.

В своей речи Григорян отметил следующее:▪️Игнорируя призыв Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к глобальному прекращению огня, за которым последовала резолюция 2532 Совета Безопасности, прошлой осенью Азербайджан при прямой поддержке турецких, сирийских и ливийских боевиков начал широкомасштабную агрессию против Нагорного Карабаха, что привело к тысячам погибших, десяткам тысяч раненых, перемещению людей, материальному ущербу и повреждению инфраструктуры. Ряд районов Нагорного Карабаха, которые были оккупированы силой, подверглись этнической чистке, а население стало жертвой военных преступлений и массовых злодеяний.▪️Азербайджан применил силу для подавления права народа Арцаха на самоопределение, нарушив Устав ООН, в котором, среди прочего, четко прописано, что все международные споры должны решаться мирным путем.▪️В течение 44 дней нападения азербайджанская армия совершила грубые нарушения международного права, включая международные права человека (международное гуманитарное право), намеренно систематически нанося удары по гражданской инфраструктуре, в частности школам, больницам, роддомам, средствам связи, а также совершила акты вандализма, уничтожая армянское культурное и религиозное наследие.▪️По сей день Азербайджан продолжает свою агрессию, отказываясь возвращать армянских военнопленных, предъявляя территориальные претензии, пытаясь захватить суверенные территории Армении и блокируя доступ международных гуманитарных организаций в Арцах.▪️Эти провокации должны получить должный отклик со стороны международного сообщества. Въезд гуманитарных миссий, особенно ООН, в Нагорный Карабах должен быть обеспечен быстро и безоговорочно.▪️Необходимы дополнительные международные усилия для поддержки сопредседателей Минской группы ОБСЕ и продолжения обсуждений жизнеспособного политического решения нагорно-карабахского конфликта.