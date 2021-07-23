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Роспотребнадзор против российского футбола

  • 23.07.2021, 12:48,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

23 июля 2021 года стартует Тинькофф Российская Премьер-Лига сезона 2021/2022. Только понимания, для кого будут проводиться матчи чемпионата России при ограничении допуска зрителей Роспотребнадзором и разделении их на «куаризированных» и не «куаризированных», создаёт ситуацию безграничного абсурда и отсутствия здравого смысла.




ФК Спартак - ПФК ЦСКА
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Каков бы не был уровень российского футбола, болельщики всё равно с нетерпением ждут старта нового сезона. Обсуждают трансферную политику команд, строят прогнозы, надеются и верят… Только Роспотребнадзор приготовил им неприятный сюрприз в виде ограничения в посещении спортивных мероприятий зрителями в количество до 500 человек. И ещё при наличии QR-кода, который можно получить через сайт Госуслуг. То есть теперь на стадионы могут попасть только привитые от Covid-19 граждане, а также люди, перенесшие это заболевание в пределах полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.





Как мы помним, QR-коды для допуска в организации общественного питания сначала были приняты руководством Москвы и Московской области, а затем отменены. Под чьим давлением это произошло, можно только предполагать, но факт в том, что огромное количество людей ежедневно пользуются общественным транспортом, посещают кафе и рестораны, и никаких ограничений для них сейчас нет. То есть Роспотребнадзор, можно предполагать, не видит в этом для наших граждан особой опасности. Также этот государственный орган не видел никаких проблем в посещении десятками тысяч людей матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге и ежегодного фестиваля «Алые паруса». Ну, конечно, этому есть объяснение: кому-то очень не хотелось ударить в грязь лицом перед чиновниками УЕФА и испортить праздник выпускникам средних общеобразовательных школ.





Какая-то странная выходит забота о здоровье людей. Здравого смысла в подобных действиях Роспотребнадзора что-то никак не наблюдается. Универсальной формулы, по которой можно бы организовать доступ болельщиков на стадионы, так и не было найдено. Видимо, желания искать выход, который устроит большинство, особо и нет. Конечно, легче всё отменить и запретить, чем найти гибкий путь решения возникшей проблемы. В итоге, российский футбол останется практически без болельщиков. 500 человек на стадионах, где играют команды РПЛ — это катастрофа не только для тех, кто не попадёт на матчи, но и огромная головная боль для клубов, их инвесторов и спонсоров. То есть для всех, кто является частью футбольного процесса.





Или футбольные болельщики для Роспотребнадзора более значимы, чем выпускники школ, и потому подход к охране их здоровья должен отличаться?!





ФК Зенит-ФК Локомотив
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




В 1-м туре Тинькофф РПЛ, который пройдёт с 23 по 26 июля, состоится восемь матчей, но у зрителей до сих пор нет чёткого понимания, смогут ли они поболеть за свои любимые команды непосредственно на стадионах или же им придётся смотреть за происходящим с помощью телетрансляций.





Мало того, что уровень российского футбола с каждым годом неизменно падает, но теперь своими непродуманными до конца действиями Роспотребнадзор окончательно добивает вид спорта №1. Какое там праздничное настроение перед походом на стадион?! Теперь все эти ограничения вызывают раздражение и ненависть к тем, кто их придумывает.





Ещё недавно болельщики возмущались предложением ввести FAN-ID для доступа на матчи Тинькофф-РПЛ, а теперь многим из них для попадания на матчи любимых команд приходиться допускать в свой организм медицинское вмешательство.





Сейчас уже появились разумные предложение организовать специальные сектора Covid-Free, на которые можно будет попасть только при наличии QR-кода. Остальные же болельщики как и раньше могли бы присутствовать на стадионах с использованием средств индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Пусть у людей будет право выбора.





Текст и фото: Олег Бухарев.


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