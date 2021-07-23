Российская Премьер-Лига: перед стартом

На этой неделе в пятницу 23 июля 2021 года стартует очередной футбольный чемпионат в Тинькофф Российской Премьер-Лиге.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Итак, 23 июля любители футбола будут на протяжении тридцати туров с разной степенью удовольствия, но с одинаковым любопытством, наблюдать, созерцать, переживать, радоваться и огорчаться.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Несмотря на всю критику нашего футбола, на готовящиеся реформы (главное, чтобы они были действенными), на страх перед провалом в Еврокубках, мы всё равно каждый с замиранием сердца приходим на трибуны. Ведь всегда хочется верить в лучшее.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Шестнадцать команд, но отнюдь не шестнадцать претендентов на победу.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Зенит», конечно, будет главным фаворитом РПЛ. Хотя Сергей Семак вполне может провалиться не только в Лиге Чемпионов, но и на внутренней арене. Да, состав у питерцев по нашим меркам очень силён, да, уже выигран, причём, за явным преимуществом Суперкубок, где был повержен «Локомотив». Однако есть такое ощущение, что в этом сезоне невчанам будет крайне сложно защитить свой титул. Если хотите, то может сработать, то самое понятие высшей справедливости. Лично мне очень симпатична игра Кузяева или Дзюбы, но настраиваться на «Зенит» половина команд РПЛ будет, как на последний бой.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Спартак» в товарищеском турнире перед началом сезона нокаутировал по очереди «Сочи», «Рубин» и «Химки» с общим счётом 13:1. Но те, кто видел эти матчи, должен прекрасно понимать, что в официальных встречах всё будет иначе. Руй Витория точно лишён всяких предубеждений, однако после таких ярких побед в предсезонке, красно-белым будет очень сложно столь же феерично начать официальный сезон. При этом, стать конкурентом «Зенит» «Спартак» просто обязан. А нападение у столичной команды едва ли не самое мощное во всём чемпионате. И перед «Бенфикой» это можно и нужно показать уже сейчас.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Локомотив» тихой сапой в прошлом сезоне добрался до третьего места. В данный момент это кажется потолком для «железнодорожной» команды. С приобретениями у нас сейчас у всех туго, но у «Локо» как раз больше потерь. Чорлука, Эдер, Мухин команду покинули. В Калининграде «локомотивцы» были разгромлены «Зенитом» в Суперкубке. Но парадокс нашего чемпионата заключается в том, что Марко Николич вполне может остаться на тех же позициях. А вот выше уже вряд ли.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Леонид Слуцкий с казанским «Рубином» начнёт чемпионат дома матчем со «Спартаком». Есть чувство, что от этой игры будет многое зависеть для дальнейшего заряда обеих команд. К тому же, обоим коллективам очень скоро предстоит старт в Еврокубках. С одной стороны состав у «Рубина» крепкий, с другой, явно не дотягивает для решения самых серьёзных задач. Но если дело, как говорится, попрёт, то удержать Слуцкого и его команду будет сложно.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Футболисты «Сочи» в прошлом сезоне прыгнули практически выше головы. Но Владимир Федотов на достигнутом останавливаться явно не намерен. Многое будет зависеть от того, как южане дебютируют в Кубке Конференций. Кристиан Нобоа заканчивать карьеру ещё не собирается, а это уже очень сильный аргумент. Однако повторить прошлогоднее достижение черноморцам будет крайне сложно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

От ЦСКА ждать участия в чемпионской гонке очень сложно. Влашич – вот единственный весомый козырь «армейской» команды. Наверное, должен помочь и Заболотный. Но вряд ли красно-синие стали сильнее по сравнению с прошлым годом, который был не самым успешным. Ну а Алексею Березуцкому хочется пожелать удачи. И не только в стартовом туре с «Уфой».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Сандро Шварц должен в этом сезоне оправдать выданные ему авансы. Ведь место в десятке это совсем не тот уровень амбиций, который ждут болельщики команды. Ставка на молодых – вот единственный и очень весомый козырь бело-голубых. И если у Тюкавина и Захаряна, что называется, попрёт, то «динамовцы» могут стать не просто открытием, а самым настоящим событием сезона.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

«Химки» с Игорем Черевченко по итогам прошлого чемпионата стали крепкими середняками РПЛ. Чтобы сделать шаг вперёд у подмосковной команды есть всё необходимое: состав, тренер и внутреннее спокойствие. Другой вопрос, что подпереть вышестоящих это одно, а обойти их совсем другое.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Валерий Карпин в «Ростове» создал хороший медиафон. А вот результатов что-то нет. Будут ли в этом сезоне? Возможно, что мы опять будет слышать с берегов Дона только отговорки: судьи, регламент…

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Краснодар» после прошлогоднего провала, конечно, поднимется чуть повыше. Виктор Ганчаренко, слов нет, специалист очень вдумчивый, но он тоже в системе. Да, и результатов в виде трофеев у него в России как не было, так и нет. Ну а про игру «горожан» в прошлом сезоне даже вспоминать не хочется. Позор раньше смывали кровью. В нашем случае таких жертв от детища Галицкого мы, конечно, никогда не дождёмся.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Ахмат» выше головы не прыгнет. Тут и главный тренер и состав подобраны явно не для сверхзадач – остаться в РПЛ и только. Но для Грозного результаты не главное. Главное и важное это само участие. Это про «Ахмат».

«Урал», который год балансирует на грани. Может быть, в этом сезоне по-спортивному принципу екатеринбуржцы туда и проследуют. Ведь всё идёт от руководства. И от Эрика Бикфалви.

«Уфа» тоже будет биться за выживание. И, скорее всего, выживет. Алексей Стукалов проведёт, а точнее начнёт, свой первый полноценный сезон в РПЛ и он полон амбиций и идей. Главное, чтобы ему не мешали.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В Туле каждый год говорят, что любят футбол больше всего на свете, но в прошлом сезоне едва не вылетели в ФНЛ. Вряд ли Дмитрий Парфёнов способен вывести «Арсенал» в Еврокубки, но попасть в десятку «канонирам» по силам. Впрочем, это относится к доброй половине всех участников чемпионата.

«Крылья Советов» вот, несмотря, на свои амбиции, вряд ли будет претендовать на звание «прорыв года». Вообще, борьба за выживание у нас должна быть очень интересной. И Игорю Осинькину придётся в неё поучаствовать.

А вот «Нижний Новгород», наверное, сразу окажется в числе аутсайдеров. Как-то не верится и в тренерский талант и дар Александра Кержакова. Ведь это или есть или нет.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев и Наталья Бухарева