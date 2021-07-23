Эксперты СНГ по экономическим вопросам определи стратегические направления сотрудничества

Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ провела очередное заседание для обсуждения вопросов экономического сотрудничества государств-участников СНГ в Москве. Об этом CentralAsia.news сообщили в интернет-портале СНГ.

Представители рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества в области развития экономических отношений, выполнение программ инновационной и военно-технической кооперации, а также формирование бюджета органов СНГ.

Особое внимание было уделено обсуждению межгосударственных торговых связей. В связи с этим, Исполком СНГ подготовил подробную информацию о барьерах и представил предложения по их решению.

Кроме этого, стороны подчеркнули востребованность модернизации законодательной базы для противодействия нарушению авторских прав и смежных прав на информационном пространстве, в том числе в Интернете.

Также были обсуждены шаги выполнения программ по восстановлению территорий после воздействий уранодобывающих и перерабатывающих работ, и возможности взаимодействия в секторе производства и применения изотопных изделий в мирных целях.

Дополнительно эксперты заслушали ряд отчетов по реализации программ на межнациональном уровне в сферах использования атомной энергии, радионавигации и банковского надзора и отметили, что результатами станут обеспечение безопасного и эффективного движения транспорта, удобной финансово-банковской системы и развитию новых услуг.

Планируется проведение следующего заседания Комиссии в сентябре 2021 года.