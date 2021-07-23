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Эксперты СНГ по экономическим вопросам определи стратегические направления сотрудничества

Эксперты СНГ по экономическим вопросам определи стратегические направления сотрудничестваКомиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ провела очередное заседание для обсуждения вопросов экономического сотрудничества государств-участников СНГ в Москве. Об этом CentralAsia.news сообщили в интернет-портале СНГ.

Представители рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества в области развития экономических отношений, выполнение программ инновационной и военно-технической кооперации, а также формирование бюджета органов СНГ.

Особое внимание было уделено обсуждению межгосударственных торговых связей. В связи с этим, Исполком СНГ подготовил подробную информацию о барьерах и представил предложения по их решению.

Кроме этого, стороны подчеркнули востребованность модернизации законодательной базы для противодействия нарушению авторских прав и смежных прав на информационном пространстве, в том числе в Интернете.

Также были обсуждены шаги выполнения программ по восстановлению территорий после воздействий уранодобывающих и перерабатывающих работ, и возможности взаимодействия в секторе производства и применения изотопных изделий в мирных целях.

Дополнительно эксперты заслушали ряд отчетов по реализации программ на межнациональном уровне в сферах использования атомной энергии, радионавигации и банковского надзора и отметили, что результатами станут обеспечение безопасного и эффективного движения транспорта, удобной финансово-банковской системы и развитию новых услуг. 

Планируется проведение следующего заседания Комиссии в сентябре 2021 года.


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