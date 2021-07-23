В Туркменистане увеличился рост производства морепродуктов

По сравнению с прошлым годом за январь-июнь настоящего года изготовление переработанных рыбных изделий и консервов в Туркменистане превысило более чем на 44,4%. Предприятия частного сектора страны по рыбному хозяйству управляются представителями Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана согласно распоряжениям президента Туркменистана. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе «СПП Туркменистана».

Для приватизации рыбного хозяйства были предприняты меры в октябре 2018 года. При помощи этой деятельности текущее хозяйство находится на высоком уровне, которая приводит к большому числу занятого населения. Улов морепродуктов в текущем году в государстве приумножился на 24%, чем в минувшем году.

Напомним, что в настоящее время на рынках нашего государства клиентам в широком доступе предлагаются более 40 видов живой и свежезамороженной рыбной продукции. Также число рыбных хозяйств достигло 44 и предполагается построить ещё 10 предприятий. Это в свою очередь даст толчок для достижения значительных успехов в рыбной промышленности.