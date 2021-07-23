﻿ В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 14:22 – В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе 
  • 16:44 – Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ 
  • 11:27 – Ереванская детская железная дорога | Проект оценивается в 160 млн долларов 
  • 21:34 – В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе

  • 23.07.2021, 14:22,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основеГосударственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Денис Чернелеа 23 июля принял участие в церемонии приёма-передачи очередной партии вакцин от коронавируса, отправленные правительством Румынии на безвозмездной основе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Молдовы.

Отмечается, что партия состоит из 100 620 доз вакцины Pfizer BioNTech,. Доставка вакцин стала возможной благодаря поддержке механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Молдавская сторона выразила благодарность руководству Румынии за этот жест солидарности, отметив, что эта поддержка чрезвычайна важна и ценна для граждан страны.

Чернелеа выразил убеждённость в том, что пройдя массовую вакцинацию, Молдова сможет победить пандемию.

В свою очередь, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, который присутствовал на мероприятии, подтвердил готовность Румынии продолжать оказывать поддержку гражданам Молдовы.

На данный момент правительство Румынии пожертвовало Молдове 614 220 доз вакцины.


  •   Просмотров Сегодня: 58

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Румыния в очередной раз предоставит новую партию вакцин от коронавируса Молдове
    » Кыргызстан попросил Китай и Японию предоставить вакцины от коронавирусной инфекции
    » Президент призвала решить проблемы по подключению электросетей Молдовы и Румынии
    » В Душанбе доставлена первая партия вакцины от коронавируса
    » Глава парламента попросила правительство срочно закупить миллион доз коронавирусных вакцин
    » Украинский лидер обещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в стране
    » Молдова получит гуманитарную помощь от Румынии
    » Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Румынии
    » Первого президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности
    » Число участников антиправительственных демонстраций в Румынии достигло 300 тыс. человек
    » Премьеры Эстонии и Румынии будут присутствовать на матче Суперкубка УЕФА
    » В Грузию прибыли премьеры Эстонии и Румынии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Законодательную основу деятельности белорусских холдингов ждут изменения

    • 19:51
    • 32
    • 0

    В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе

    • 14:22
    • 58
    • 0

    Рахмон до начала парада объявил внезапную тревогу всех воинских подразделений Таджикистана

    • 14:17
    • 34
    • 0

    Кыргызстанцы с 25 июля могут въезжать на территорию России только через специальное приложение

    • 13:28
    • 26
    • 0

    Президент ознакомился с процессом осуществления планов развития отраслей народного хозяйства

    • 13:24
    • 35
    • 0

    Бердымухамедов внёс изменения в строительство новых объектов Ашхабада

    • 12:54
    • 25
    • 0

    Роспотребнадзор против российского футбола

    • 12:48
    • 51
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66875
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63145
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61670
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54498
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49688
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43899
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42243
    • 0

    Законодательную основу деятельности белорусских холдингов ждут изменения

    • 19:51
    • 32
    • 0

    Бердымухамедов внёс изменения в строительство новых объектов Ашхабада

    • 12:54
    • 25
    • 0

    Президент ознакомился с процессом осуществления планов развития отраслей народного хозяйства

    • 13:24
    • 35
    • 0

    Кыргызстанцы с 25 июля могут въезжать на территорию России только через специальное приложение

    • 13:28
    • 26
    • 0

    Рахмон до начала парада объявил внезапную тревогу всех воинских подразделений Таджикистана

    • 14:17
    • 34
    • 0

    В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе

    • 14:22
    • 58
    • 0

    Российская Премьер-Лига: перед стартом

    • 09:36
    • 48
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА