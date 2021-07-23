В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе

Государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Денис Чернелеа 23 июля принял участие в церемонии приёма-передачи очередной партии вакцин от коронавируса, отправленные правительством Румынии на безвозмездной основе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Молдовы.

Отмечается, что партия состоит из 100 620 доз вакцины Pfizer BioNTech,. Доставка вакцин стала возможной благодаря поддержке механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Молдавская сторона выразила благодарность руководству Румынии за этот жест солидарности, отметив, что эта поддержка чрезвычайна важна и ценна для граждан страны.

Чернелеа выразил убеждённость в том, что пройдя массовую вакцинацию, Молдова сможет победить пандемию.

В свою очередь, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, который присутствовал на мероприятии, подтвердил готовность Румынии продолжать оказывать поддержку гражданам Молдовы.

На данный момент правительство Румынии пожертвовало Молдове 614 220 доз вакцины.