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В Узбекистане дан старт выборам президента республики

В Узбекистане дан старт выборам президента республикиРуководство Центральной избирательной комиссии узбекского государства 23 июля организовало совещание, где объявило о начале кампании по выборам президента республики. Подчёркнуто, что при этом сами выборы состоятся 24 октября нынешнего года. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе избиркомиссии.

Участники заседания акцентировали внимание на том, что во время кампании по выбором президента для всех политических партий и выдвинутых ими претендентов будут созданы условия на равной основе и нужная среда для ведения здоровой конкуренции. За подготовкой к крупному политическому мероприятию и его проведением, включая процесс голосования, будут вести наблюдение политпартии, органы самоуправления жителей, международные организации, гости из зарубежных стран, представители отечественных и иностранных СМИ и свыше тысячи наблюдателей.

Особо отмечено, что для эффективного обеспечения норм, установленных в избирательном законодательстве, был утверждён календарный план по организации выборочной кампании. В данном документе отмечены пошаговые и каждодневные миссии, которые выполнит Центральная избирательная комиссия совместно с соответствующими госучреждениями, политпартиями и другими общественными предприятиями.

Также Центральная и другие ответственные избирательные комиссии будут выполнять свою работу по подготовке и проведению выборов в соответствии с принципами законности, независимости, честности, открытости, транспарентности и гласности.


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