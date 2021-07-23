Законодательную основу деятельности белорусских холдингов ждут изменения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 июля провёл совещание с руководящим представительством правительства в широком формате. Среди многочисленных вопросов, вынесенных на обсуждение, глава государства остановился на теме создания и дальнейшей деятельности холдингов на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В проект указа, который касается изменений законодательства о формировании и деятельности холдингов включены дополнения, ориентированные на объективное обновление правовой базы холдингов с учётом реалий современности. Изменения затронут порядок создания, функционирования и особые направления работы холдингов с участием государства.

Президент отметил, что если принято окончательное решение корректировать документ, то следует убедиться в том, что учтены все нюансы. Глава государства напомнил, что обсуждаемый проект регулирует деятельность множества организаций. Было отмечено, что сейчас в Белоруссии действуют 95 холдингов, которые объединили 643 предприятия, они производят четвёртую часть промышленной продукции страны.

В данном контексте, белорусский лидер призвал озвучить более глубокие оценки в отношении того, что это даст предприятиям, и какую реальную пользу это «коррекция» им принесёт.