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Законодательную основу деятельности белорусских холдингов ждут изменения

  • 23.07.2021, 19:51,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Законодательную основу деятельности белорусских холдингов ждут измененияПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 22 июля провёл совещание с руководящим представительством правительства в широком формате. Среди многочисленных вопросов, вынесенных на обсуждение, глава государства остановился на теме создания и дальнейшей деятельности холдингов на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В проект указа, который касается изменений законодательства о формировании и деятельности холдингов включены дополнения, ориентированные на объективное обновление правовой базы холдингов с учётом реалий современности. Изменения затронут порядок создания, функционирования и особые направления работы холдингов с участием государства.

Президент отметил, что если принято окончательное решение корректировать документ, то следует убедиться в том, что учтены все нюансы. Глава государства напомнил, что обсуждаемый проект регулирует деятельность множества организаций. Было отмечено, что сейчас в Белоруссии действуют 95 холдингов, которые объединили 643 предприятия, они производят четвёртую часть промышленной продукции страны.

В данном контексте, белорусский лидер призвал озвучить более глубокие оценки в отношении того, что это даст предприятиям, и какую реальную пользу это «коррекция» им принесёт.


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