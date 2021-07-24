Глава Киргизии поручил усилить меры по выявлению нетрезвых водителей на дорогах

Президент Киргизии Садыр Жапаров 23 июля дал поручения министерству внутренних дел страны по усилению рейдовых мероприятий для выявления нетрезвых водителей за рулём. Он отметил, что во время летнего туристического сезона необходимо усилить меры в целях обеспечения безопасности жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Было отмечено, что данная мера необходима для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что в последние дни произошли крупные ДТП с многочисленными человеческими жертвами. Например, 21 июля на территории Иссык-Кульской области столкнулись Mitsubishi Galant и Lexus LХ-470. На месте происшествия погибли пять человек, которые находились в Mitsubishi Galant. Выяснилось, что среди них были две супружеские пары. При первичной проверке врачи подтвердили, что водитель Lexus был в состоянии алкогольного опьянения.