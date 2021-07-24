﻿ Глава Киргизии поручил усилить меры по выявлению нетрезвых водителей на дорогах » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 14:22 – В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе 
  • 16:44 – Армяне должны вернуться в Шуши, Баку, Нахичевань и Гандзак - МИД АРМЕНИИ 
  • 11:27 – Ереванская детская железная дорога | Проект оценивается в 160 млн долларов 
  • 21:34 – В село Старый Хндзореск (Армения) , будет инвестировано 32 млн долларов 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Глава Киргизии поручил усилить меры по выявлению нетрезвых водителей на дорогах

Глава Киргизии поручил усилить меры по выявлению нетрезвых водителей на дорогахПрезидент Киргизии Садыр Жапаров 23 июля дал поручения министерству внутренних дел страны по усилению рейдовых мероприятий для выявления нетрезвых водителей за рулём. Он отметил, что во время летнего туристического сезона необходимо усилить меры в целях обеспечения безопасности жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Было отмечено, что данная мера необходима для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что в последние дни произошли крупные ДТП с многочисленными человеческими жертвами. Например, 21 июля на территории Иссык-Кульской области столкнулись Mitsubishi Galant и Lexus LХ-470. На месте происшествия погибли пять человек, которые находились в Mitsubishi Galant. Выяснилось, что среди них были две супружеские пары. При первичной проверке врачи подтвердили, что водитель Lexus был в состоянии алкогольного опьянения.


  •   Просмотров Сегодня: 14

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава правительства Киргизии поручил усилить мероприятия по цифровизации налоговых процедур
    » Россия решила выделить Киргизии 623 миллиона рублей
    » Президент Киргизии обсудил меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения
    » Президент Киргизии поручил сообщить фермерам об условиях получения льготного кредитования
    » Президент Киргизии поручил уделять особое внимание развитию Баткенской области
    » Президент Киргизии поручил организовать дневные стационары в регионах
    » Президент Киргизии поручил усилить работу по цифровизации регионов
    » В Киргизии будут усилены проверки дальнобойщиков
    » Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером
    » Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел
    » МВД Грузии предложило наказывать «обкуренных» водителей 
    » Больше 100 тысяч тенге заплатит алматинец, обматеривший полицейского
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Борьба за рынок соцпитания Петербурга может привести к потерям комбинатов питания

    • 12:34
    • 23
    • 0

    Законодательную основу деятельности белорусских холдингов ждут изменения

    • 19:51
    • 55
    • 0

    В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе

    • 14:22
    • 93
    • 0

    Рахмон до начала парада объявил внезапную тревогу всех воинских подразделений Таджикистана

    • 14:17
    • 50
    • 0

    Кыргызстанцы с 25 июля могут въезжать на территорию России только через специальное приложение

    • 13:28
    • 43
    • 0

    Президент ознакомился с процессом осуществления планов развития отраслей народного хозяйства

    • 13:24
    • 51
    • 0

    Бердымухамедов внёс изменения в строительство новых объектов Ашхабада

    • 12:54
    • 38
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66888
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63179
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61683
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54511
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49699
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43912
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42252
    • 0

    Борьба за рынок соцпитания Петербурга может привести к потерям комбинатов питания

    • 12:34
    • 23
    • 0

    Законодательную основу деятельности белорусских холдингов ждут изменения

    • 19:51
    • 55
    • 0

    Бердымухамедов внёс изменения в строительство новых объектов Ашхабада

    • 12:54
    • 38
    • 0

    Президент ознакомился с процессом осуществления планов развития отраслей народного хозяйства

    • 13:24
    • 51
    • 0

    Кыргызстанцы с 25 июля могут въезжать на территорию России только через специальное приложение

    • 13:28
    • 43
    • 0

    Рахмон до начала парада объявил внезапную тревогу всех воинских подразделений Таджикистана

    • 14:17
    • 50
    • 0

    В Молдову прибыла очередная партия вакцин из Румынии на безвозмездной основе

    • 14:22
    • 93
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА