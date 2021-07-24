Борьба за рынок соцпитания Петербурга может привести к потерям комбинатов питания

Городские комбинаты соцпитания Санкт-Петербурга оказались под угрозой поглощения. Перед началом нового учебного года идет активный передел рынка, в котором участвуют частные поставщики, пишут СМИ.

Директор городского предприятия «КСП «Юность» Ирина Копилец написала заявление в полицию Московского района. Она утверждает, что из её кабинета пропали важные документы. Кроме того, цеха и склады охраняют неизвестные люди. Отметим, сейчас компания проходит процедуру банкротства.

Не исключено, что ситуацию намеренно усугубляют кредиторы «Юности». Компания задолжала 22 миллиона рублей «ТЗБ «Петроградская» и 3,6 миллиона рублей «Триллиуму». Они предложили расплатиться с долгами, продав имущество «Юности», которое оценивается более чем в 180 миллионов рублей.

Ирина Копилец уверена, что бывший директор «Юности» Александр Щучкин намеренно довёл фирму до банкротства.

В интервью журналистам «Фонтанки» она объяснила, что вступила в должность руководителя комбината в ноябре 2020 года. Инвентаризация и хозяйственно-финансовый анализ указали на то, что дирекция целенаправленно разоряла предприятие.

«Комбинат планомерно и целенаправленно подводили к банкротному состоянию. В мае я была вынуждена подать на банкротство, и сейчас мы находимся в процедуре наблюдения. Это ситуация планомерного рейдерского захвата. Комбинат, который на сегодняшний день является городским имуществом, может буквально в кратчайшие сроки перейти в руки частного бизнеса», - поделилась Копилец.

В данный момент заявки на банкротство подали и другие городские поставщики соцпита: «КСП Пушкинского района» и «КСП Кронштадта». Также к этому процессу близка компания «Рождественское». На это косвенно указывает тот факт, что до недавнего времени основным акционером всех трёх фирм был комитет имущественных отношений. Перед тем, как первые два комбината начали процедуру банкротства, КИО перестал быть их учредителем. 16 июля аналогичная ситуация повторилась с «Рождественским».

В тяжёлом положении оказались и другие городские комбинаты соцпитания. «КСП Парголово» не выигрывал новые госконтракты в течение последних пяти лет. В то же время «КСП Василеостровского района» смог заключить только один госконтракт.

В несколько раз упал годовой оборот «КСП Охта» и «КП Кировский». «КСП Колпинского района» потерял госконракты на поставки питания в школы Колпинского района. Большинство тендеров здесь выиграл частный поставщик «Артис-Детское питание».

Отметим, что указанные городские комбинаты ранее состояли в частных отраслевых организациях, созданных директором частного комбината «Серна» Наталией Сорокиной. В 2013 – 2014 годах действовало Некоммерческое партнёрство «Межотраслевое объединение «Соцпит-плюс». В 2017 – 2020 годах существовал Союз «Межотраслевое объединение «Соцпит-плюс».

Участниками партнёрства также являлись частные комбинаты «ТЗБ», «Артис-Детское питание», «База «Мария», «Альфа-Провиант», «Фирма Флоридан», «Аванта», «Кавалер», «НУР» и «ТД А.П. Иванов», «Серна».

Многие из этих компаний были уличены в образовании картелей. Например, УФАС ловило на нарушении антимонопольного законодательства «Фирму Флоридан» и «Артис-Детское питание».

По информации СМИ, сейчас петербургское УФАС проверяет возможность незаконной сделки между «Серной», «Кавалером» и «Альфа-Провиантом».

Однако в нарушении антимонопольного законодательства были уличены не только частные, но и некоторые городские комбинаты. В 2018 году «КСП Василеостровского района» составлял мнимую конкуренцию на торгах «Фирме Флоридан». Частник выигрывал конкурсы, после чего пользовался мощностями городского комбината для реализации контрактов. Проблему удалось решить сменой руководства городского предприятия.

Журналисты предполагают, что «Фирма Флоридан» будет действовать по такой же схеме в Петроградском районе, где сейчас развивает свою деятельность.

Журналисты отмечают, что «захватывать» городские предприятия частным фирмам вполне могут помогать чиновники. Надзорные органы установили, что администрация Колпинского района способствовала победам «Артиса» на торгах за госконтракты. Кроме того, СМИ связывают «Фирму Флоридан» с дочерью спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Мариной Лыбаневой.

Глава «Серны» Наталия Сорокина может иметь договорённости с чиновниками Калининского района. Принадлежащий ей ресторан «Империя» находится в здании администрации. При этом стало известно, что предприятие за аренду не платит. Непонятно, почему чиновники закрывают на это глаза.

Исправить ситуацию на рынке петербургского соцпита предстоит надзорным органам. В противном случае в городе не останется собственных комбинатов, а школьное питание окажется в руках частных предпринимателей, которые участвуют в картельных сговорах.