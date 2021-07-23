Пермский «Амкар» добывает вторую победу подряд после возрождения

23 июля 2021 года во 2-м туре Группы 4 Олимп-Первенство России II Дивизиона ФНЛ (ФНЛ-2) сезона 2021/2022 в Омске состоялся матч между местным «Иртышом» и пермским «Амкаром». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

Фото: ФК Иртыш/ Юлия Решетняк

В этом сезоне за Олимп ФНЛ-II следить ещё интереснее. Во-первых, новый формат турнира, который пока что смотрится довольно живо. Во-вторых, участие легендарного, по меркам российского футбола, клуба под названием – «Амкар-Пермь».

В пятницу, 23 июля, клуб из Перми проводил свой второй официальный матч в лиге. Во вторник в Барнауле ими было повержено местное «Динамо», а вчера – омский «Иртыш».

Матч начался как нельзя лучше для гостей. В первые 25 минут встречи на поле царила только одна команда: в красно-черных цветах. Активное движение, постоянные забегания крайних защитников за спину игрокам «Иртыша», нацеленные горизонтальные передачи.

У омичей же, по сравнению с прошлым матчем, практически ничего не изменилось. Но при этом, сумбур в обороне как был, так и остался. В течение всего первого тайма «Амкар» показывал агрессивный, жёсткий футбол, и на 13-ой минуте встречи это дало свои плоды: гости открыли счёт. Благодаря активным действиям на чужой половине поля пермяки перехватили мяч, загнав половину игроков «Иртыша» в свою собственную штрафную. И несмотря на большое количество соперников на один квадратный метр, Маркелов и Тюкалов красиво разыграли мяч, и капитан пермяков обводящим ударов отправил мяч в самую «девятку». 1:0! «Амкар-Пермь» повёл.

Гости были быстрее, резвее, точнее и лучше во всех компонентах игры. Болельщики «Иртыша» не могли узнать своих любимцев, что с ними происходит? «Амкар» раз за разом активно прорывался к воротам соперника, и если бы мастерство молодых пермских ребят было бы немного выше, то счёт бы точно увеличился. Болельщики на трибунах начали уже шептаться, а не под допингом ли игроки в красно-черных футболках, уж больно они хороши были в первом тайме.

Уже на 37-й минуте встречи главный тренер «Иртыша», Александр Горшков, решил сделать тактические перестановки. На поле вместо молодого Жустьева появился более опытный Кербс, который занял место в центре обороны. А номинально центральный защитники Куксин отправился на левый фланг. И следует признать, это сработало!

Несмотря на то, что «Амкар» всё равно имел инициативу, «Иртыш» благодаря перестановкам в защитной линии умело разрушали атаки своих оппонентов.

В конце первого тайма всё тот же Тюкалов мог забивать ещё один мяч, но на его пути встала нога одного из игроков обороны соперника. Везение или закономерность – решать вам.

За весь первый тайм хозяева нанесли по воротам Решетняка всего два удара, и оба раза мячи пролетели выше цели. В перерыве тренерскому штабу «Иртыша» во главе с Горшковым пришлось проделать большую работу.

Уже вторую игру подряд «Иртыш» после перерыва выходит совершенно другой командой. Что с ними делают в раздевалке – одному Богу известно. Однако это «что-то» явно работает. В прошлой игре с ижевским «Зенитом» омичи забили быстрый гол во втором тайме, а в игре с «Амкаром» полностью перехватили инициативу.

Омичи начали бить в больную точку пермяков, раз за разом атакуя правым флангом, на котором играл Максим Елеев. Молодой омский парнишка под 17-м номером, Артур Шлеермахер за второй тайм стал явно лучшим игроком встречи. В его действиях нет ничего экстраординарного: маленький, шустрый, ловкий, прокинул, убежал, отдал. Всё! Неймар на минималках, как сказали бы школьники. И именно этот «Неймар» сделал Омску результат в сегодняшней игре.

Фото: ФК Иртыш/ Юлия Решетняк

Не будем говорить, что он «выкручивал позвонки» оборонцам «Амкара», но проблем им создал знатно. Убежал раз, убежал два. Обыграл раз, обыграл два. И каждое его действие с мячом приводило к какому-то опасному эпизоду. В итоге один из таких эпизодов на 53-й минуте привел к забитому мячу. Шлеермахер классно поборолся с Елеевым, сумел его обыграть, протиснуться вдоль лицевой и отдать пас во второй темп атаки под удар Ильи Бурюкина, который точным ударом в верхний угол сравнял счет. 1:1, игра накаляется!

Таким приёмом «Иртыш» пользовался не раз, на 70-й минуте вновь Шлеермахер прорвался по флангу, отдал передачу в центр штрафной, и только вратарю гостей удалось спасти свою команду от второго пропущенного мяча.

И теперь уже пришла очередь Рустема Хузина делать рокировки в защите, и здесь стоит отметить, что они тоже сработали. Кроме того, главный тренер гостей решил освежить и линию нападения, которая на 76-й минуте соорудил гол в ворота омичей. Золотое правило футбола работает: не забиваешь ты – забивают тебе!

Вышедший на замену Евгений Чабанов прошёл по своему флангу и лёгким ударом в дальний угол, с помощью рикошетов от игрока «Иртыша» и штанги, отправил мяч в сетку ворот.

Ровно с того момента футбол решил уйти с манежа «Красной звезды». Началась настоящая борьба. За последние 10 минут игры произошло два удаления: Владислав Павлюченко из «Иртыша» получил красную на 80-й минуте после стычки с Михаилом Горелишвили, а на 88-й минуте сам Горелишвили заработал удаление.

Зрителям удалось даже увидеть небольшую потасовку с участием тренерского штаба обеих команд. Но благо, обошлось без рукоприкладства.

До конца встречи оставалось менее десяти минут, и «Амкар» мог забивать ещё, но вратарь хозяев, Юнусов, давал надежду своей команде на положительный исход встречи. Однако игру омичам спасти не удалось. 2:1 – победа «Амкара».

Фото: ФК Иртыш/ Юлия Решетняк

Футбол. «Олимп – Олимп-Первенство России II Дивизиона ФНЛ-2020-2021». Группа 4. 2-й тур.

«Иртыш» Омск— «Амкар-Пермь» Пермь 1:2 (0:1)

Голы: Тюкалов, 13, 0:1; Бурюкин, 53, 1:1; Кербс (автогол), 76, 1:2.

Предупреждения: Бурюкин, 36, Морозов, 54, Маркелов, 54, Елеев, 61, Павлюченко, 65, Кайков, 72, Горелишвили, 84, Кербс, 90.

Удаления: Павлюченко, 80, Горелишвили, 88.

Главный судья: Виктор Синяков (Новосибирск)

Ассистенты: Алексей Чаплыгин (Москва) и Александр Витальевич Мадонов (Москва)

Инспектор: Борис Калюский (Красноярск)

20 июля 2021 года. Омск. Стадион «Красная звезда». 1150 зрителей.

Текст: Влад Сиговатов.

Фото: ФК Иртыш/ Юлия Решетняк