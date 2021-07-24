Захарян и Тюкавин принесли «Динамо» гостевую победу в Ростове

23 июля в матче открытия нового сезона Тинькофф Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ростов Арена» московское «Динамо» обыграло «Ростов» со счётом 2:0 благодаря голам Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Фото: Олег Бухарев/ » В мире спорта»

1-ый тур Тинькофф РПЛ сезона 2021/2022 открывался матчем в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и московским «Динамо». К сожалению, стартовая игра чемпионата России проходила без присутствия болельщиков — управлением Роспотребнадзора по Ростовской области из коронавирусных ограничений было принято решение не допускать зрителей на этот матч.

К сожалению, в российском футболе сложилась неприятная практика, когда Роспотребнадзор действует сам по себе, не учитывая интересов участников соревнований. Несмотря на официальные запросы РПЛ и клубов этот госорган не передаёт всю необходимую информацию о порядке проведении матчей заблаговременно. В результате клубы реализуют билеты на матчи, которые потом приходится возвращать, а болельщики, заранее оплатившие проезд на игры, несут материальные потери. Не говоря уже о том, что без зрителей футбол теряет всякий смысл.

Перед стартовым свистком к матчу стало известно о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России по футбол. Из-за дисквалификации наставник «Ростова» в этой игре на тренерской скамейке находиться не мог, и потому оперативным руководством хозяев поля в поединке с «Динамо» занимался его помощник Виталий Кафанов. Ну а ставший в одночасье совместителем Валерий Карпин в одиночестве сидел на пустой трибуне и то и дело реагировал на постоянные звонки и сообщения в его смартфоне.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Матч начался с атак «Ростова», но обновлённая оборона «Динамо» с новичками в лице Фабиано Бальбуэна и Диего Лаксальта легко справлялась с порывами хозяев поля. Эта игра стала дебютной в составе «Ростова» для экс-нападающего бело-голубых Николая Комличенко, который, впрочем, в этом поединке ничем особо не отметился. Наиболее опасным моментом у ворот Антона Шунина в стартовые минуты встречи стал дальний удар Данила Глебова, который стал лёгкой добычей вратаря бело-голубых.

А вскоре первый же голевой эпизод у противоположных ворот завершился забитым мячом в исполнении Арсена Захарян. 18-летний полузащитник «Динамо» мастерски распорядился точной передачей от Себастьяна Шиманьски. 1:0 на 20-й минуте матча. Так первый же удар гостей в створ ворот превратился в дебютный гол Тинькофф РПЛ сезона 2021/2022.

Дальше игра шла в основном в центре поля, без особой остроты у чужих ворот. Ну а на 33-й минуте дебютант «Динамо» Фабиано Бальбуэна был близок к голу уже в первой же игре за свою новую команду, но его удар головой Сергей Песьяков отразил. Зато Константин Тюкавин успел первым на добивании и сделал счёт 2:0 в пользу гостей.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Ростов» не часто угрожал воротам бело-голубых, но, тем не менее, на 39-й минуте хозяева поля имели прекрасный шанс сократить разницу в счёте. Дмитрий Полоз после прострела с фланга Кэнто Хасимото дважды подряд бил в упор по воротам Антона Шунина, но вратарь москвичей спас свою команду от неминуемого гола.

Почти тут же Константин Тюкавин упустил возможность сделать дубль, но его акробатический этюд завершился не слишком сильным ударом. В итоге на перерыв команды ушли при счёте 0:2.

Вторая половина матча, как и первая, началась с атак ростовчан, но все они, в основном, захлёбывались на подступах к штрафной «Динамо», и до ударов по воротам дело у «Ростова» практически не доходило. Подопечные же Сандро Шварца, отдав мяч сопернику, спокойно контролировали ход встречи, полагаясь на острые контратаки. Дважды с интервалом в минуту они могли поразить ворота «Ростова» на 62-й и 63-й минутах матча, но сперва удар Даниила Лесового с рикошетом прилетел к Сергею Песьякову, а затем Иван Ордец забил из офсайда.

Через 15 минут Даниил Лесовой получил ещё одну возможность отличиться, но Сергей Песьяков остановил летящий в ворота мяч буквально на ленточке.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Ростов» в оставшиеся минуты матча ничем примечательным у ворот соперника не отметился, а динамовцы в добавленное арбитром встречи Владимиром Москалёвым время могли дважды сделать счёт крупным. Сначала вышедший на замену Клинтон Н’Жи, прорвавшись по флангу в штрафную, пробил в угол ворот Сергея Песьякова, но вратарь «Ростова» в очередной раз спас свою команду, вытянув в сторону руку. А через две минуты голкипер ростовчан вытащил мяч из «девятки», который туда направил из-за пределов штрафной Себастьян Шиманьски.

Так что, только благодаря Сергею Песьякову игра не завершилась разгромом в пользу «Динамо». Ну а новому наставнику сборной России Валерию Карпину есть о чём серьёзно поговорить со своими подопечными, которые узнали о назначении их тренера на столь высокий пост только в перерыве отчётного матча.

Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига 2021/2022. 1-ый тур.

«Ростов» — «Динамо» — 0:2 (0:2)

Голы: Захарян 20, 0:1, Тюкавин 33, 0:2.

«Ростов»: Песьяков, Калинин, Хаджикадунич, Осипенко, Терентьев (Лангович, 79), Глебов (Гигович, 81), Хашимото, Сухомлинов (Мамаев, 56), Байрамян (Алмквист, 56), Полоз (Фольмер, 56), Комличенко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро (Кутицкий, 75), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Лесовой (Игбун, 83), Тюкавин (Н’Жи, 84).

Предупреждение: Паршивлюк, 5, Сухомлинов, 30, Хаджикадунич, 40, Фомин, 48, Ордец, 90+5.

Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж).

Ассистенты: Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы).

23 июля 2021 г. г. Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена, +25 градусов, без зрителей.

Текст: Олег Бухарев.

Заглавное фото: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.