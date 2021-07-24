Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу

В преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2022 Российский футбольный союз согласовал контракт с новым главным тренером сборной России по футболу, которым стал наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Сегодня стало известно о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России по футболу. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в сборной и ФК «Ростов». Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.

Источник: РФС.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.