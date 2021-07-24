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Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу

  • 24.07.2021, 15:21,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2022 Российский футбольный союз согласовал контракт с новым главным тренером сборной России по футболу, которым стал наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.





Сегодня стало известно о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России по футболу. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в сборной и ФК «Ростов». Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.   





Источник: РФС.





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев.


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