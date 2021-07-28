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Президент Армении обсудил ядерное сотрудничество с Японией

Президент Армении обсудил ядерное сотрудничество с ЯпониейГлава Армении Армен Саркисян 27 июля в рамках рабочего визита в Японию провёл встречу с руководителем агентства по ядерному регулированию Японии Тоеси Фукета. В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе главы Армении.

Японская сторона выразила готовность сотрудничать с Арменией, отметив, что в Японии постоянно модернизируют АЭС и оборудование, приводя их в соответствие с возможными рисками. В этом плане их опыт может быть полезен для партнеров.

Саркисян и Фукета отметили важность взаимных визитов специалистов и программ обмена.

Кроме того, армянский президент встретился с главой японского агентства по международному сотрудничеству JICA Китаокой Шиничи.

Участники встречи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, направленные на развитие науки и технологий в Армении.

Стороны отметили, что Токио и Ереван связывают проверенные временем дружеские отношения, богатые армяно-японские исторические и межкультурные связи.


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