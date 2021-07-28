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Новый посол Армении скоро приступит к своим обязанностям в Туркменистане

Новый посол Армении скоро приступит к своим обязанностям в ТуркменистанеРуководитель армянской республики Армен Саркисян 26 июля подписал постановление, в котором сообщается о назначении Рубена Харазяна главой дипломатического представительства Армении в Туркменистане. Подчёркнуто, что Харазян, работающий в этой области примерно тридцать лет, должен приступить к своим обязанностям в армянского посла в ближайшем времени. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе армянского лидера.

Согласно подписанному документу, принятому на основании 2 пункта 1 части 132 статьи Конституции страны, новоназначенный глава посольства в Туркменистане проработает в этой должности 3 года.

Добавим, что Туркменистан и Армения установили дипломатические отношения в 1992 году. С момента формирования дружеских связей и до настоящего дня между представителями различных слоёв стран были проведены различные встречи и мероприятия, в результате которых между ними была достигнута договорённость укрепить билатеральное взаимовыгодное взаимодействие в таких сферах, как торговля, политика, аграрная отрасль, экономика, нефтегазовый сектор, лёгкая промышленность и другие.


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