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Российских болельщиков услышат на Олимпиаде в Токио

  • 27.07.2021, 23:16,
  • Спорт
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Пока наши спортсмены добывают награды на летних Олимпийских играх в Токио рестораны «Тануки» решили поддержать российских олимпийцев.



Из-за коронавирусных ограничений Олимпиада в Токио проходит практически без иностранных болельщиков. Однако пандемия не смогла полностью закрыть двери в мир спорта и азарта. Поддержать российских спортсменов можно благодаря доставке «Тануки». Достаточно написать открытку для наших олимпийцев и прокричать слова поддержки в онлайн-мегафон. Главные призы акции — футболки с автографами спортсменов и три сертификата от бренда Zasport, официального экипировщика Олимпийской команды России. Кроме того, активные участники смогут выиграть комплекты спортивной формы.





Станислав Колосков, представитель CMO TanukiFamily:





— Стена с виртуальными открытками — это самый доступный способ поделиться с нашими спортсменами своей энергией и помочь им в ответственных соревнованиях. С каждым заказом в “Тануки” гость получает возможность выбрать шаблон открытки, написать свои пожелания и разместить их на виртуальной стене. Пусть на трибунах не будет наших болельщиков, не прозвучит гимн и не поднимется национальный флаг, но спортсмены будут знать, что мы их поддерживаем. Для самых азартных мы приготовили несколько конкурсов.

Соревнования очень простые, но дают возможность почувствовать себя на стадионе, стать частью мирового спортивного первенства, а вместо медалей получить призы. Кроме того, на время соревнований в меню “Тануки” появился специальный сет “Чемпиона”, куда вошли наши хиты продаж, а также необычная новинка — ролл, который можно попробовать только с доставкой и только в составе сета. У него много ярких вкусов: лосось, тунец, манго, необычные соусы, а также по-настоящему чемпионский размер





Поклонники российского спорта в период проведения мировых соревнований до 8 августа могут получить гарантированные призы: скидки на заказ доставки «Тануки» и на покупки в интернет-магазине Zasport. Для этого достаточно собрать стикеры, которые начислят с каждым заказом стоимостью от 2021 рубля. Кроме того, можно будет соревноваться за футболки с автографами наших олимпийцев и сертификаты от бренда Zasport, а среди утешительных призов есть комплекты спортивной формы.





Каждый заказ от 2021 рубля даст возможность покричать в виртуальный мегафон, набрать баллы за высоту прыжков или исполнить ритмический рисунок хлопков.





Екатерина Быкова, руководитель PR-департамента ZASPORT:





— Наша предолимпийская коммуникационная кампания проходит под девизом: “Команда России — время побеждать!”. Все участники Игр в Токио, с которыми мы общались, говорят о том, как им важна поддержка болельщиков. Спортсмены чувствуют эту энергию, и она помогает им в достижении результатов. Мы очень рады тому, что “Тануки” так активно поддерживает олимпийское движение и наших спортсменов.





Участие в акции смогут принять болельщики из восьми российских городов, где есть рестораны «Тануки».   





Источник:    tanukichampion.ru  


Фото: Тануки


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