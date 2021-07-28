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28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции

 
28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции 
Начались локальные бои, которые по состоянию на 07:00 продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери.
 
 
ВС Азербайджана предпринимают попытки улучшения своих позиций в направлении Вардениса в преддверии намеченных переговоров в Москве. С 03:50 ночи идут интенсивные бои по линии от Сотка до Верин Шоржа.
 
 
Противник развернул наступательные операции на границах Республики Армения от Сотка до Верин Шоржа. Ведутся боевые действия, идут ожесточенные перестрелки. Противник пытается улучшить свои базы, создавая благоприятные условия для продвижения.Подразделения ВС РА выполняют поставленные перед ними боевые задачи, осуществляют оборону собственных позиций, не допуская продвижения противника. 
 
По состоянию на 07:30 у армянской стороны двое раненых, информация о еще пятерых военнослужащих уточняется: МО РА
 
СРОЧНО МИД АРМЕНИИ
 
 
МИД Армении о нарушениях Азербайджаном пунктов заявлений трёх лидеров от 9 ноября 2020г. и 11 января 2021г.

• Через месяц после подписания заявления, ВС Азербайджана нарушили его первый пункт, согласно которому стороны должны были оставаться на занятых позициях, и начали наступление в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха, в результате чего захватили эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих.

• Азербайджан не выполнил 8-й пункт заявления от 9 ноября, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. Более того, армянские военнопленные подвергаются судебному преследованию, что также является грубым нарушением международного гуманитарного права.

• С 12 мая ВС Азербайджана проникли и продолжают находиться на суверенной территории Республики Армения. Следует отметить, что подразделения противника проникли на территорию Армении с тех территорий, над которыми Азербайджан установил контроль в результате реализации заявления от 9 ноября. Иными словами, Азербайджан посягнул на территориальную целостность Армении, подрывая безопасность и мир в регионе. Тот факт, что азербайджанские подразделения находятся на территории Армении, по сути, подтвердил президент Азербайджана, отметив, что «Зангезур-земля наших предков».

• Азербайджан выступает с заявлениями, отрицающими наличие территориальной единицы Арцаха (НК), что, в свою очередь, нарушает 7-й пункт заявления, в котором стороны, в том числе Азербайджан, дали согласие на формулировку «территория Нагорного Карабаха».

  Источник:FMG NEWS
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