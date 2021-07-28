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В ответ на применение Азербайджаном силы, будет использован весь военно- политический инструментарий: МИД Армении

В ответ на применение Азербайджаном силы, будет использован весь военно- политический инструментарий: МИД Армении 
МИД Армении решительно осуждает действия азербайджанской стороны, направленные против мира и безопасности в регионе

"28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана, проникшие на территорию Республики Армения с 12 мая, атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. в результате чего начались локальные бои. По предварительным данным, есть человеческие жертвы.

Примечательно, что азербайджанская сторона сознательно обостряет ситуацию  условиях, когда продолжается незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, когда руководство Азербайджана оправдывает подобные действия  территориально-историческими претензиями  к Армении.

В ответ на применение силы Азербайджаном против территориальной целостности Армении Республика Армения  использует  все имеющиеся  военно-политические инструменты,  в соответствии с международным правом.

Мы решительно осуждаем действия азербайджанской стороны, направленные против мира и безопасности в регионе.

Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана": МИД Армении

  Источник:FMG NEWS
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