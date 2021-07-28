Делегация Туркменистана выступила с докладом на конференции ЦАКИК

Под руководством РЭЦЦА и правительственными таджикскими госорганами 26-27 июля в Таджикистане состоялась международная конференция ЦА по актуальным вопросам климатическим изменениям. Подчёркнуто, что проведённое мероприятие посвящено двадцатилетнему юбилею Регионального экологического центра. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Туркменистана.

С туркменской стороны на этой конференции посредством видеоконференцсвязи приняла участие рабочая группа во главе с замминистра сельхозведомства страны. Туркменская делегация проинформировала присутствующих о предпринимаемых мерах, реализуемых реформах, планах и программах по борьбе с изменениями климата под руководством руководителя государства Гурбангулы Бердымухамедова.

Особо отмечено, что основная цель данного мероприятия – это усиление диалога государств ЦА по осуществлению политики в области климата при помощи увеличения роли граждан всех стран в данном деле, широкое обеспечение информированности людей о климатических рисках и способствование более энергичного участия Центральноазиатских стран для борьбы с ними и успешного осуществления Парижского соглашения.

Кроме того, обсуждён ход подготовки к двадцать шестой Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в ноябре нынешнего года в Шотландии.