Выступление президента Молдовы в парламенте обошлось в 1 миллион леев

Депутат партии коммунистов и социалистов Республики Молдова Влад Батрынча 28 июля заявил, что выступление главы государства Майи Санду в парламенте обошлось казне в 1 миллион леев (более 55 тысяч долларов). По его словам, шоу одного актёра обошлось стране слишком дорого. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе ПСРМ.

Батрынча представил вышеуказанную сумму, сославшись на расчеты парламентария от ПДС.

Представители молдавской оппозиции подвергли жесткой критике решение фракции партии «Действие и солидарность», составляющей большинство в национальном парламенте, прервать учредительное заседание непосредственно после выступления президента Санду.

Батрынча напомнил, что сейчас в Молдавии серьезный кризис и многие проблемы требуют срочного разрешения именно в стенах парламента, однако правящая партия вместо этого устраивает пышную церемонию без всякой внятной цели.

По поводу содержания речи Санду представитель Партии социалистов сказал, что она была построена на неуместной патетике и имела электоральный оттенок.