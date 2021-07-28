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Выступление президента Молдовы в парламенте обошлось в 1 миллион леев

  • 28.07.2021, 13:02,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Выступление президента Молдовы в парламенте обошлось в 1 миллион леевДепутат партии коммунистов и социалистов Республики Молдова Влад Батрынча 28 июля заявил, что выступление главы государства Майи Санду в парламенте обошлось казне в 1 миллион леев (более 55 тысяч долларов). По его словам, шоу одного актёра обошлось стране слишком дорого. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе ПСРМ.

Батрынча представил вышеуказанную сумму, сославшись на расчеты парламентария от ПДС.

Представители молдавской оппозиции подвергли жесткой критике решение фракции партии «Действие и солидарность», составляющей большинство в национальном парламенте, прервать учредительное заседание непосредственно после выступления президента Санду.

Батрынча напомнил, что сейчас в Молдавии серьезный кризис и многие проблемы требуют срочного разрешения именно в стенах парламента, однако правящая партия вместо этого устраивает пышную церемонию без всякой внятной цели.

По поводу содержания речи Санду представитель Партии социалистов сказал, что она была построена на неуместной патетике и имела электоральный оттенок.


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