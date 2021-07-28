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Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью

Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностьюГлава следственного комитета Армении  Аргишти Кярамян 28 июля провёл встречу с послом Российской Федерации в стране Сергеем Копыркиным. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между  правоохранительными органами двух государств. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении.

В ходе встречи Кярамян выразил надежду, что взаимодействие между ведомствами двух стран получит новый импульс и будет расширяться. Он отметил, что в ходе многолетнего сотрудничества были реализованы совместные мероприятия, которые повысили эффективность международной правовой помощи, оказываемой странами друг другу по разным уголовным делам.

В свою очередь, российский посол поблагодарил за тёплый приём, а также, поздравил Кярамяна с назначением на эту должность. Копыркин подчеркнул готовность посольства содействовать развитию сотрудничества между следственными органами двух стран.

По итогам переговоров, собеседники договорились продолжать периодические обсуждения и расширять их повестку.


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