Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью

Глава следственного комитета Армении Аргишти Кярамян 28 июля провёл встречу с послом Российской Федерации в стране Сергеем Копыркиным. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между правоохранительными органами двух государств. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении.

В ходе встречи Кярамян выразил надежду, что взаимодействие между ведомствами двух стран получит новый импульс и будет расширяться. Он отметил, что в ходе многолетнего сотрудничества были реализованы совместные мероприятия, которые повысили эффективность международной правовой помощи, оказываемой странами друг другу по разным уголовным делам.

В свою очередь, российский посол поблагодарил за тёплый приём, а также, поздравил Кярамяна с назначением на эту должность. Копыркин подчеркнул готовность посольства содействовать развитию сотрудничества между следственными органами двух стран.

По итогам переговоров, собеседники договорились продолжать периодические обсуждения и расширять их повестку.