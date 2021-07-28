﻿ Олимпиада: без флага, но с победами – идём с опережением! » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 09:52 – В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева! 
  • 17:01 – Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью 
  • 09:52 – В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева! 
  • 09:52 – В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева! 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Олимпиада: без флага, но с победами – идём с опережением!

  • 28.07.2021, 20:35,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Обзор некоторых событий Олимпийский Игр в Токио с участием российских спортсменов.





Олимпиада
Фото: ОКР




Итак, самая странная, если не сказать больше, Олимпиада в истории человечества набирает обороты. И очень отрадно, что в условиях тишины, но отнюдь не спокойствия, россияне выглядят большей частью просто здорово. Шутка ли, у нас уже есть семь золотых медалей!





Олимпиада
Фото: ОКР




То, что сделали наши гимнасты и гимнастки в многоборье называется просто – подвиг. Выиграть золото в команде это всегда престижно, а сделать это так как наши ребята это вообще за гранью. Разумеется, российские традиции в этом виде спорта всегда были прочны и высоки. Однако обратитесь к статистике, и вы поймёте, что ребята пишут историю. Точнее уже написали. И вот ведь что удивительно: парни и девушки работают без лишнего внимания, спокойно и показывают фантастические результаты в условиях хаоса, который творится вокруг уже второй год. Значит, у нас ещё есть настоящие профессионалы. Никита Нагорный, Артур Далолаян, Давид Белявский, Денис Аблязин, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова – вот имена подлинных героев. И ведь ещё не вечер – впереди отдельные виды и личное многоборье! Трепещи МОК – Россия идёт.





Олимпиада
Фото: ОКР




Виталия Бацарашкина родом из Омска и в стрельбе из своего любимого оружия пневматического пистолета выиграла серебро в Рио-де-Жанейро в 2016 году. И вот оно золото Токио! И ведь Виталина ещё молода и полна амбиций. Что она доказала уже в Японии став серебряным призёром в смешанных парах с Артёмом Черноусовым.





Олимпиада
Фото: ОКР




А что сделали наши тхэквондисты! Максим Храмцов и Владислав Ларин настоящие русские мужики, что они и показали на помосте. А ведь тхэквондо технически очень сложный вид спорта. Тут мало быть просто сильным, тут надо действовать с головой. Браво, ребята!





Олимпиада
Фото: ОКР




София Позднякова, да-да, дочь того самого Станислава Позднякова, из Новосибирска в финале сабельного фехтовального турнира обыграла Софью Великую. Великая в третий раз подряд проиграла в финале Олимпиады в личном зачёте. Драма ли это? Наверное, да. Но и за Позднякову необходимо порадоваться. Как говорится, молодым везде у нас дорога.





Олимпиада
Фото: ОКР




Евгений Рылов выиграл для России золото на спине на дистанции 100 метров в плавательном бассейне. И это тоже подвиг. Что мы выигрывали на Играх со времён Попова и Садового у мужчин? Кстати, Рылов уже успел выиграть серебро в эстафете вольным стилем 4х200 м. Вот вам и универсализм. Ну а вторым на той самой спине был Климент Колесников.





Олимпиада
Фото: ОКР




Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки показала второй результат, что, безусловно, тоже весомое достижение.





Олимпиада
Фото: ОКР




Вообще, стрелки у нас всегда были меткими и медалеприносящими. Так в стрельбе из лука наши девушки в командном первенстве тоже стали вторыми – Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена Осипова.





Ну а то, что наши девушки сильны, знает весь мир. И пусть тхэквондистка Татьяна Минина и уступила в финале, но это, то серебро, которое дороже золота.





Олимпиада
Фото: ОКР




Рапиристка Ирина Дериглазова свой финал тоже проиграла, но мы всё равно гордимся русской красавицей. Здесь же третьей стала Лариса Коробейникова.





Тхэквондист Михаил Артамонов добился бронзовой победы в категории до 58 кг.





Олимпиада
Фото: ОКР




Добавили бронзу в нашу копилку и синхронисты прыгуны в воду Александр Боднарь и Виктор Минибаев.





Сергей Каменский и Юлия Каримова подстрелили третье место в смешанных парах из пневматической винтовки.





Олимпиада
Фото: ОКР




Впереди у нас ещё много интересных событий и мы уверены, что количество медалей и побед россиян в Японии удивит многих. Ну а о секрете успеха наших олимпийцев мы расскажем после окончания Игр.





Текст: Антон Буялов.


Фото: ОКР


  •   Просмотров Сегодня: 56

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Российских болельщиков услышат на Олимпиаде в Токио
    » Дина Аверина выиграла многоборье на этапе Кубка вызова в Москве
    » Наши ребята взяли пост противника и успешно заминировали его
    » Cherchez la femme - самоубийства мужчин в России списали на поведение женщин
    » На Донбассе начался обмен пленными
    » Штангистка Кристина Шерметова завоевала золото международного турнира
    » Поль Погба о результативности Роналду: Он забивает так же легко, как пьет воду
    » Армения рассчитывает на «золото» на Олимпиаде в Рио – министр
    » Российские велогонщики остались без медалей в командном спринте на ЧЕ в Гренхене
    » VI-ые Панармянские Летние игры завершились: большинство медалей не покинет территорию страны
    » На Универсиаде украинцы за день завоевали пять медалей
    » Европейские игры: таблица медалей на 14 июня
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева!

    • 09:52
    • 48
    • 0

    Олимпиада: без флага, но с победами – идём с опережением!

    • 20:35
    • 56
    • 0

    Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью

    • 17:01
    • 72
    • 0

    Делегация Туркменистана выступила с докладом на конференции ЦАКИК

    • 13:29
    • 94
    • 0

    Выступление президента Молдовы в парламенте обошлось в 1 миллион леев

    • 13:02
    • 87
    • 0

    Туркменистан подписал со Всемирным банком Кредитное соглашение

    • 12:30
    • 92
    • 0

    Премьеру Киргизии поручено использовать американскую программу для укрепления отношений с США

    • 12:29
    • 55
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66982
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63444
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61778
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54597
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49781
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43994
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42331
    • 0

    В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева!

    • 09:52
    • 48
    • 0

    Олимпиада: без флага, но с победами – идём с опережением!

    • 20:35
    • 56
    • 0

    Срок действия загранпаспортов туркменистанцев за рубежом продлён до конца 2022 года

    • 11:22
    • 44
    • 0

    USDA обеспечит финансирование улучшения инфраструктур 410 дошкольных учебных организаций Узбекистана

    • 12:27
    • 45
    • 0

    Белоруссия наметила совместные проекты с НИЦ «Курчатовский институт» РФ

    • 12:28
    • 48
    • 0

    Премьеру Киргизии поручено использовать американскую программу для укрепления отношений с США

    • 12:29
    • 55
    • 0

    Туркменистан подписал со Всемирным банком Кредитное соглашение

    • 12:30
    • 92
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА