Олимпиада: без флага, но с победами – идём с опережением!

Обзор некоторых событий Олимпийский Игр в Токио с участием российских спортсменов.

Фото: ОКР

Итак, самая странная, если не сказать больше, Олимпиада в истории человечества набирает обороты. И очень отрадно, что в условиях тишины, но отнюдь не спокойствия, россияне выглядят большей частью просто здорово. Шутка ли, у нас уже есть семь золотых медалей!

Фото: ОКР

То, что сделали наши гимнасты и гимнастки в многоборье называется просто – подвиг. Выиграть золото в команде это всегда престижно, а сделать это так как наши ребята это вообще за гранью. Разумеется, российские традиции в этом виде спорта всегда были прочны и высоки. Однако обратитесь к статистике, и вы поймёте, что ребята пишут историю. Точнее уже написали. И вот ведь что удивительно: парни и девушки работают без лишнего внимания, спокойно и показывают фантастические результаты в условиях хаоса, который творится вокруг уже второй год. Значит, у нас ещё есть настоящие профессионалы. Никита Нагорный, Артур Далолаян, Давид Белявский, Денис Аблязин, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова – вот имена подлинных героев. И ведь ещё не вечер – впереди отдельные виды и личное многоборье! Трепещи МОК – Россия идёт.

Фото: ОКР

Виталия Бацарашкина родом из Омска и в стрельбе из своего любимого оружия пневматического пистолета выиграла серебро в Рио-де-Жанейро в 2016 году. И вот оно золото Токио! И ведь Виталина ещё молода и полна амбиций. Что она доказала уже в Японии став серебряным призёром в смешанных парах с Артёмом Черноусовым.

Фото: ОКР

А что сделали наши тхэквондисты! Максим Храмцов и Владислав Ларин настоящие русские мужики, что они и показали на помосте. А ведь тхэквондо технически очень сложный вид спорта. Тут мало быть просто сильным, тут надо действовать с головой. Браво, ребята!

Фото: ОКР

София Позднякова, да-да, дочь того самого Станислава Позднякова, из Новосибирска в финале сабельного фехтовального турнира обыграла Софью Великую. Великая в третий раз подряд проиграла в финале Олимпиады в личном зачёте. Драма ли это? Наверное, да. Но и за Позднякову необходимо порадоваться. Как говорится, молодым везде у нас дорога.

Фото: ОКР

Евгений Рылов выиграл для России золото на спине на дистанции 100 метров в плавательном бассейне. И это тоже подвиг. Что мы выигрывали на Играх со времён Попова и Садового у мужчин? Кстати, Рылов уже успел выиграть серебро в эстафете вольным стилем 4х200 м. Вот вам и универсализм. Ну а вторым на той самой спине был Климент Колесников.

Фото: ОКР

Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки показала второй результат, что, безусловно, тоже весомое достижение.

Фото: ОКР

Вообще, стрелки у нас всегда были меткими и медалеприносящими. Так в стрельбе из лука наши девушки в командном первенстве тоже стали вторыми – Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена Осипова.

Ну а то, что наши девушки сильны, знает весь мир. И пусть тхэквондистка Татьяна Минина и уступила в финале, но это, то серебро, которое дороже золота.

Фото: ОКР

Рапиристка Ирина Дериглазова свой финал тоже проиграла, но мы всё равно гордимся русской красавицей. Здесь же третьей стала Лариса Коробейникова.

Тхэквондист Михаил Артамонов добился бронзовой победы в категории до 58 кг.

Фото: ОКР

Добавили бронзу в нашу копилку и синхронисты прыгуны в воду Александр Боднарь и Виктор Минибаев.

Сергей Каменский и Юлия Каримова подстрелили третье место в смешанных парах из пневматической винтовки.

Фото: ОКР

Впереди у нас ещё много интересных событий и мы уверены, что количество медалей и побед россиян в Японии удивит многих. Ну а о секрете успеха наших олимпийцев мы расскажем после окончания Игр.

Текст: Антон Буялов.

Фото: ОКР