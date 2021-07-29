В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева!

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к закону об иностранной помощи о сокращении военной помощи США Азербайджану. Поправка была предложена конгрессменом Фрэнком Паллоне, сообщает ANCA.



Поправка Паллоне к закону об иностранной помощи на 2022 финансовый год (HR4373) гласит: «Ни одно из средств, выделенных или иным образом предоставленных в соответствии с этим Законом [HR4373] в рамках «Международного военного образования и подготовки» и «Программы иностранного военного финансирования», не может быть реализовано или доступно для Азербайджана».



Поправка не блокирует дискреционное военное оборудование, которое может быть передано Министерством обороны в соответствии с разделом 333 закона США.

Конгрессмен Френк Паллоне инициатор данного законопроекта.