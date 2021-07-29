В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева!

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к закону об иностранной помощи о сокращении военной помощи США Азербайджану. Поправка была предложена конгрессменом Фрэнком Паллоне, сообщает ANCA.
Поправка Паллоне к закону об иностранной помощи на 2022 финансовый год (HR4373) гласит: «Ни одно из средств, выделенных или иным образом предоставленных в соответствии с этим Законом [HR4373] в рамках «Международного военного образования и подготовки» и «Программы иностранного военного финансирования», не может быть реализовано или доступно для Азербайджана».
Поправка не блокирует дискреционное военное оборудование, которое может быть передано Министерством обороны в соответствии с разделом 333 закона США.
Конгрессмен Френк Паллоне инициатор данного законопроекта.
Источник:FMG NEWS
Просмотров Сегодня: 48
Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
FMG.NEWS | Сервер Срочных Новостей | Это оперативная лента главных новостей, 24 часа в сутки, громкие разоблачения, сенсации, интервью, репортажи из горячих точек планеты и все самое интересное для наших читателей. Новости из Армении и Нагорно-Карабахской Республики, Новости Грузии, России, Ирана, Турции и Азербайджана. Плюс "Энциклопедия Кухни и Красоты"!
Внимание: При использовании информации, размещенной на сайте FMG.NEWS, активная ссылка на https://fmgnews.info обязательна
Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie