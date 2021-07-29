﻿ В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева! » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 09:52 – В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева! 
  • 17:01 – Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью 
  • 09:52 – В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева! 
  • 09:52 – В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева! 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева!

 
 
Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к закону об иностранной помощи о сокращении военной помощи США Азербайджану. Поправка была предложена конгрессменом Фрэнком Паллоне, сообщает ANCA.

Поправка Паллоне к закону об иностранной помощи на 2022 финансовый год (HR4373) гласит: «Ни одно из средств, выделенных или иным образом предоставленных в соответствии с этим Законом [HR4373] в рамках «Международного военного образования и подготовки» и «Программы иностранного военного финансирования», не может быть реализовано или  доступно для Азербайджана».

Поправка не блокирует дискреционное военное оборудование, которое может быть передано Министерством обороны в соответствии с разделом 333 закона США.
 
Конгрессмен Френк Паллоне инициатор данного законопроекта. 
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 48

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Жесткая оплеуха Азербайджану от Парламента Бельгии | Азербайджан это террористическое государство !
    » Конгрессмены США посетят Нагорный Карабах
    » США выделят военную помощь Украине – посольство
    » В Азербайджане нервно отреагировали на решение Палаты представителей: «Обойдемся без вас»
    » Конгресс США одобрил инициативу Брэда Шермана о запрете продажи оружия Азербайджану
    » Палата представителей США приняла проармянскую поправку в законе «Ройса-Энгеля»
    » Открываются широкие возможности для армяно-американского стратегического сотрудничества — Брайан Ардуни
    » Конгрессмен Фрэнк Паллоне призвал положить конец ограничениям в отношениях между США и Арцахом
    » Конгрессмен Джеки Шпайер призвала увеличить помощь Армении
    » 35 конгрессменов призывают США выделить $100 млн. помощи Армении и Арцаху
    » Сенат США утвердил финансовое содействие Армении в размере $24,1 млн.
    » Нефтяная интервенция США
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева!

    • 09:52
    • 48
    • 0

    Олимпиада: без флага, но с победами – идём с опережением!

    • 20:35
    • 56
    • 0

    Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью

    • 17:01
    • 72
    • 0

    Делегация Туркменистана выступила с докладом на конференции ЦАКИК

    • 13:29
    • 94
    • 0

    Выступление президента Молдовы в парламенте обошлось в 1 миллион леев

    • 13:02
    • 87
    • 0

    Туркменистан подписал со Всемирным банком Кредитное соглашение

    • 12:30
    • 92
    • 0

    Премьеру Киргизии поручено использовать американскую программу для укрепления отношений с США

    • 12:29
    • 55
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66982
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 63444
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61778
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54597
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49781
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43994
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42331
    • 0

    В Конгрессе США приняли законопроект блокирующий военную помощь Азербайджану. | Оплеуха режиму Алиева!

    • 09:52
    • 48
    • 0

    Олимпиада: без флага, но с победами – идём с опережением!

    • 20:35
    • 56
    • 0

    Срок действия загранпаспортов туркменистанцев за рубежом продлён до конца 2022 года

    • 11:22
    • 44
    • 0

    USDA обеспечит финансирование улучшения инфраструктур 410 дошкольных учебных организаций Узбекистана

    • 12:27
    • 45
    • 0

    Белоруссия наметила совместные проекты с НИЦ «Курчатовский институт» РФ

    • 12:28
    • 48
    • 0

    Премьеру Киргизии поручено использовать американскую программу для укрепления отношений с США

    • 12:29
    • 55
    • 0

    Туркменистан подписал со Всемирным банком Кредитное соглашение

    • 12:30
    • 92
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА