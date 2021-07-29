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Ашхабад и Душанбе провели заседание Совместной межправительственной комиссии

  • 29.07.2021, 16:21,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Ашхабад и Душанбе провели заседание Совместной межправительственной комиссииДесятое собрание Совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось 28 июля в Душанбе. Министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джума Далер Шофакир обсудили реализацию имеющихся договорённостей и планы на будущее. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Участники собрания проанализировали реализацию общей деятельности на основании заключений прошлого заседания комиссии, состоявшегося в ноябре 2019 года в Ашхабаде. Стороны высказались о важности проведения деловых встреч для дальнейшего укрепления туркмено-таджикских связей.

Ашхабад и Душанбе провели заседание Совместной межправительственной комиссии

Участники совешания обговорили расширение сотрудничества в направлении увеличения товарооборота между странами, с более широким спектром товаров. Особо отмечены сферы энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, логистики и управления водными ресурсами.

Для бизнес кругов двух стран планируется организация совместных форумов, конференций, выставок и ярмарок.

Стороны обсудили и развитие партнёрства в культурно-гуманитарной сфере. Планируется разработка цикла мероприятий культурного, научного, спортивного характера, а также с привлечением госорганов и молодёжных общественных организаций.
В завершении встречи запланировано проведение очередного, одиннадцатого заседания Совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2022 году в Ашхабаде.


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