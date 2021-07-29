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На заседании экспертной группы СНГ рассмотрели План межмидовских консультаций на 2022 год

  • 29.07.2021, 15:58,
  • В Мире + Европа
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На заседании экспертной группы СНГ рассмотрели План межмидовских консультаций на 2022 годЭкспертная группа государств-участников Содружества Независимых Государств 28 июля провела заседание для согласования проекта Плана многоуровневых межмидовских консультаций на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Представители из стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ участвовали на онлайн совещании. Кроме того, участники консультаций обсудили приоритетные направления сотрудничества в рамках мероприятий на следующий год. Одним из важных аспектов стало развитие взаимосвязи с международными структурами. При этом, значительное внимание было уделено вопросам объединения усилий против новых вызовов и угроз в сфере информационных технологий, безопасности и контроля над вооружениями.

Отметим, что подробный план с намеченными темами и датами будет представлен на заседании Совета министров иностранных дел Содружества, где и будет утвержден.

В завершении, было подчеркнуто, что будут проведены встречи на уровне Консультативных советов глав консульских и правовых служб министерств иностранных дел и Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.


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