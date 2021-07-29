Бизнесмен Пригожин положительно настроен относительно предстоящих выборов в ЗакС Санкт-Петербурга

Предприниматель отметил, что даже несколько активных патриотов смогут повлиять на действующий уклад работы законодательной власти.

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина» вместе выдвинули на выборы больше двухсот кандидатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Не все из них пройдут дальше. Однако даже несколько активных патриотов смогут повлиять на действующий уклад работы законодательной власти. Так считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Его слова процитировало издание «ДеловоеТВ».

«По моему мнению, в сегодняшней непростой ситуации из-за санкций и ковида, такие патриоты, как «родинцы», все более и более востребованы. Даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга», — отметил Пригожин.

По мнению предпринимателя, предыдущий депутатский состав ЗакС погряз в скандалах. Он имеет ввиду так называемую многомиллионную депутатскую поправку и странный распил Генплана, которые не учитывают интересов города.

«Некоторые депутаты, как я и говорил, вообще только и делают, что работают на свой карман. Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга, привлечении инвестиций и увеличении городского бюджета», — рассказал бизнесмен.

Пригожин отметил, что помимо него, многие эксперты ждут, что в результате предстоящих выборов губернатор сможет настроить ЗакС под себя. Это в свою очередь сможет благоприятно сказаться на самом городе и его жителях.