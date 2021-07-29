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В Армении планируют построить многофункциональный горнолыжный курорт

В Армении планируют построить многофункциональный горнолыжный курортИсполняющий обязанности премьер-министра Армении 29 июля провёл правительственное совещание, в ходе которого были обсуждены важные вопросы по восстановлению экономики страны. Таким образом, для развития туризма в стране и обеспечения разнообразия для населения было решено построить горнолыжный курорт. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Правительство утвердило представленную ЗАО «Myler Mountain Resort» инвестиционную программу, которая будет реализована в Арагацотнской области.

Было отмечено, что в строительстве горного комплекса будет задействовано около 250 строителей, а после реализации программы будет создано около 1500 основных рабочих мест со средней заработной платой 180 000 драмов.

В рамках проекта, будет построена бугельная канатная дорога для лыжников, причем, по мнению правительства, расценки на «канатку» должны снизиться с учетом роста конкуренции.

Согласно оценкам министерства экономики, в основном горнолыжные курорты Армении посещают российские и иранские туристы.


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