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«Сочи» сделал успешный заход в Еврокубках

  • 30.07.2021, 09:03,
  • Спорт
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ФК «Сочи» в дебютном для себя участии в европейских клубных турнирах сумел превзойти азербайджанскую команду «Кешля» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.





ПФК Сочи
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Итак, забой сделан. И очень приятно, что «Сочи» под руководством Владимира Федотова сумели уверенно взять верх над нашими амбициозными соседями из Азербайджана.





Уже после первого матча, который состоялся на стадионе «Фишт» на берегу Чёрного моря стало понятно, что российской команде по силам преодолеть свой стартовый исторический раунд на международной арене. Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров и Максим Барсов здорово потерзали гостей. Да и новобранец черноморцев Родриго тоже внёс свой вклад на стандартах – 3:0. С таким преимуществом ехать в Баку было точно нестрашно.





ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




И там блеснул Марко Дуганджич. Дубль этого нападающего, вкупе с точными ударами Бурмистрова и Данилы Прохина не оставили «Кешле» шансов на успех. Хотя нужно отметить, что азербайджанская команда билась до конца, дважды сравнивая счёт по ходу игры. Однако «барсы» на радость своим болельщикам были быстрее и сильнее – 4:2.





В следующем раунде команду Владимира Федотова ждёт именитый и опытный еврокубковый боец из Сербии «Партизан». Наверное, встречи с этой командой и станут настоящей проверкой сил для российского клуба. Надо верить в себя и в удачу.





Первая игра в Сочи 5 августа, ответная в Белграде 12.





Футбол. Лига конференций УЕФА. Первый раунд.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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